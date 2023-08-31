"Я раджу всім замовкнути": Кулеба розповів про "плювок" в обличчя українських воїнів

Глава МЗС наголосив, що критикувати повільний темп контрнаступу – це те саме, що плювати в обличчя українських захисників.

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Кулеба розповів про "плювок" в обличчя українських воїнів/ Колаж: Главред, фото: УНІАН, 3 окрема штурмова бригада

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звернувся до критиків контрнаступу Збройних сил України та порадив їм поїхати на фронт та спробувати звільнити хоча б один квадратний сантиметр української землі. Про це глава української дипломатії заявив на брифінгу зі своїм іспанським колегою Хосе Мануелем Альбаресом у місті Толедо.

Кулеба наголосив, що критикувати повільний темп контрнаступу – це те саме, що плювати в обличчя українських воїнів, які щодня жертвують своїми життями, просуваючись вперед і звільняючи кілометр за кілометром українську землю.

"Я раджу всім критикам замовкнути, приїжджати в Україну та спробувати звільнити один сантиметр квадратний власноруч", - сказав глава МЗС. відео дня

Контрнаступ Збройних сил України

Нещодавно заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що бійці ЗСУ увійшли в село Работине (Запорізька область) і зараз організовують евакуацію мирних жителів. При цьому у відповідь окупанти безперервно обстрілюють Работине і околиці з артилерії.

Також Маляр повідомляла, що Збройні сили України досягли певних успіхів в Урожайному, на ділянках південніше і на південному сході Старомайорського Донецької області. Захисники закріплюються на звільнених рубежах. Наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках тривають.

Окрім того, українські військові підняли національний прапор на лівому березі Херсонської області. Місце, де був встановлений прапор, перебуває у "сірій зоні". Відповідні відеоролики з’явилися у мережі вдень у вівторок, 29 серпня. На відео зафіксовано, як двоє військових ЗСУ закріплюють прапор України на одній із будівель на лівобережжі Дніпра.

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