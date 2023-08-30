Потужний удар ЗСУ на двох напрямках: Сили оборони захопили нові рубежі

Противник вів безуспішні наступальні дії в кількох районах, розповів Андрій Ковальов.

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ЗСУ просуваються вперед на фронті / Колаж: Главред, фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр, 35 ОБрМП імені Михайла Остроградського

Підрозділи Збройних сил України проводять наступальні дії на двох напрямках - Мелітопольському та Бахмутському, розповів представник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

Як підкреслив він в ефірі інформаційного телемарафону, російські окупаційні війська намагаються атакувати на сході.

Успішний наступ ЗСУ

Представник Генштабу уточнив, що Сили оборони України мали успіх на напрямках Новоданилівка - Новопрокопівка і Мала Токмачка – Вербове, де закріплюються на досягнутих рубежах. Також ЗСУ завдають вогняного ураження артилерією по виявлених цілях противника і здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

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За його даними, на Бахмутському напрямку сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, де також закріплюються на досягнутих рубежах.

Де атакують російські окупанти

Речник Генштабу зазначив, що противник вів безуспішні наступальні дії в районах Красногорівки та Мар'їнки Донецької області. "Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні і техніці. Здійснює переміщення підрозділів і військ, активно застосовує резерви", - розповів Ковальов.

ЗСУ продовжують стримувати наступ російських військ на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Росіяни вели безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Новоєгорівка, Білогорівка Луганської області та Богданівка, Курдюмівка, Озерянівка Донецької області. Там тривають важкі бої. За добу сталося 35 бойових зіткнень, додав він.

Контрнаступ ЗСУ

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ прорвали ворожу оборону на півдні: окупанти РФ кидають позиції і відступають. ЗСУ закріплюються на нових рубежах і будують додаткові укріплення, розповіла Наталія Гуменюк.

Хто такий Андрій Ковальов Андрій Ковальов – український політолог, історик та журналіст. кандидат політичних наук. Офіцер Збройних сил України, пресофіцер 112-ї бригади Територіальної оборони ЗСУ, речник Генерального штабу Збройних сил України. Ковальов відомий своїми виступами та коментарями на радіо та ТБ як політичний аналітик, експерт з історичних, релігійних питань, а також комунікації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ пішли вперед і закріплюються на двох напрямках. Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ, підкреслив Андрій Ковальов.

Раніше повідомлялося, що штурмова група 30-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України знищила російських окупантів у ближньому бою. Бійці ЗСУ вистежили групу російських окупантів, які пересувалися в лісистій місцевості.

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