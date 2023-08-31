ЗСУ вперше прорвали головну лінію "оборони" військ РФ на південному сході - WSJ

Десантники ЗСУ ведуть бої з окупантами агресора Росії на їхніх укріплених позиціях на околиці Вербового Запорізької області, пишуть журналісти.

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Україна вперше прорвала головну російську "оборонну" лінію, де міни, поля, траншеї та загородження від танків-ЗМІ / Колаж: Главред, фото: 17 ОТБр, Міноборони РФ

Сили оборони України в боях з окупаційною армією Росії прорвали основну ворожу "оборонну" лінію на південно-східному фронті. Десантники ЗСУ б'ються із загарбниками на їхніх укріплених позиціях в районі Вербового. Також українські війська вийшли на головну лінію "оборони" військ РФ на південь від Роботиного Запорізької області.

У матеріалі The Wall Street Journal йдеться про те, що українські війська змогли прорвати основну лінію окупантів на південному сході. Американські журналісти опублікували інформацію з посиланням на неназваного офіцера ЗСУ.

Як стверджує співрозмовник, десантники ЗСУ б'ються з російськими загарбниками на околиці населеного пункту Вербове. Крім того, війська вийшли на головну лінію "оборони" ворожих сил на південь від деокупованого Роботиного.

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Зокрема, описуючи просування сил оборони України, співрозмовник підняв три пальці, таким чином позначивши три лінії атаки крізь укріплені позиції окупантів на західному фланзі Вербового.

"Значення цього наступу полягає в тому, що Україна вперше прорвала головну російську оборонну лінію — розгалужену систему мінних полів, траншей і протитанкових загороджень, прикритих артилерією", - зазначено в матеріалі.

Також журналісти додали, що сили оборони здійснюють спроби посилити "тріщини" в російській лінії, щоб створити відповідний простір для прориву важкої військової техніки.

Контрнаступ ЗСУ

Українські воїни просунулися на Запоріжжі, повідомив тимчасово виконуючий обов'язки директора Департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович. За його словами, війська досягли успіхів на Мелітопольському напрямку.

ЗСУ просунулися в Запорізькій області і наступають на півдні від Бахмута, розповіли в Генеральному штабі. Війська закріплюються на звільнених позиціях і завдають вогневих ударів по російських загарбниках.

Президент України Володимир Зеленський заявив про потужний успіх ЗСУ – уражено ворожауціль на дальності понад 700 кілометрів. Швидше за все, гарант мав на увазі удар по аеродрому в Пскові на території РФ, у результаті якого було знищено чотири транспортні літаки Іл-76.

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