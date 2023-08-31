Окупанти бояться прориву ЗСУ на територію РФ: біля кордону з Україною стягують підмогу

У Брянській, Курській, та Бєлгородській областях окупанти укріплюють кордони, повідомила Маляр.

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Маляр повідомила про посилення російського кордону на трьох напрямках / колаж: Главред, фото: 36-та ОБМП, скріншот: deepstatemap

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що країна-агресорка Росія приготувала три угруповання військ у прикордонних з Україною районах.

"Ворог зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах, утримуючи у Брянській, Курській, та Бєлгородській областях три угруповання військ прикриття державного кордону ("Брянськ", "Курськ" та "Бєлгород") з метою сковування наших військ та недопущення їх перекидання у райони активних бойових дій", - написала вона у своєму Telegram-каналі.

Маляр додала, що РФ продовжує обстріли українських населених пунктів зі своєї території та проводить диверсійно-розвідувальну діяльність з порушенням кордону України.

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Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, що ЗСУ просунулися на Запоріжжі і наступають на півдні від Бахмута. Сили оборони України закріплюються на зайнятих рубежах і завдають вогневого удару по позиціях російських окупантів, сказав речник Генштабу Андрій Ковальов.

Олександр Сирський повідомив, що ЗСУ наступають під Бахмутом, війська РФ хочуть прорватися на Луганщині. Сили оборони України стримують спроби окупантів країни-агресорки Росії просунутися на Куп'янсько-Лиманському напрямку.

На Бахмутському напрямку ЗСУ вступили в запеклий бій з окупантами. Ворог два дні поспіль активно наступає на Куп'янському напрямку у Харківській області, повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

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