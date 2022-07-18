Біла труна та ведмедик: у Вінниці попрощалися з хлопчиком, якого вбила російська ракета

У Вінниці попрощалися з Кирилом Пяхіним / Суспільне

Сьогодні, 18 липня, у Вінниці попрощалися з 8-річним хлопчиком Кирилом Пяхіним, який загинув від ракетного удару Росії по центру міста. Він перебував у машині під будинком побуту Ювілейний, повідомляє Суспільне.

Провести дитину в останній путь прийшло дуже багато людей, вони не приховували сліз.

Кирила поховали у Никифорівці Немирівської громади, де проживають єдині на Вінниччині рідні родини. Відспівували його в місцевій церкві, на прощення прийшло майже все село - люди несли квіти і ставали на коліна.

До труни хлопчикові поклали плюшевого ведмедика - його улюблену іграшку.

На похорон прийшло майже все село / Суспільне

Він був єдиною дитиною у батьків. Після повномасштабного наступу його сім'я втекла від окупантів з Херсона до Вінниці. Надалі планували виїхати до Молдови.

У день обстрілу хлопчик поїхав до Вінниці зі своїм дядьком і бабусею, щоб зробити документи для перетину кордону. Хлопчик потрапив у вогняну пастку. Його дядько вижив, оскільки його відкинуло вибуховою хвилею, а бабуся залишилася неушкодженою. Щоб визначити, чи є Кирило є серед жертв, мама хлопчика здавала ДНК-аналіз. Тіло ідентифікували.

Хлопчика ховали в Білій труні / Суспільне

"Бабусі потрібен був паспорт, щоб виїхати до Молдови і взяти Кирила. Пішла паспорт робити і тут бабах. Кирило був у машині і дядько був в машині. Він зараз у реанімації", – поділився дядько хлопчика Іван.

Рідним тіло хлопчика привезла волонтер Олена Верлан.

"Була ситуація: батько втратив свідомість. Змушена була йому надавати допомогу. І тато, і мама. Допомогти ти не можеш. Ти можеш тільки допомогти, щоб прийшли до тями...",- розповіла вона.

Ракетний удар по Вінниці

Окупант завдали ракетного удару по Вінниці вранці в четвер, 14 липня. Ворожа ракета влучила в центр міста в будівлю з офісними приміщеннями. Також постраждали Будинок офіцерів, розташовані неподалік житлові будинки. Одна з ракет впала поруч з пологовим будинком.

Пізніше стало відомо, що російські військові обстріляли центр Вінниці крилатими ракетами"Калібр". Вони були запущені з підводного човна в Чорному морі.

Серед загиблих у Вінниці – 4-річна Ліза, яка на момент попадання ракети йшла з мамою Іриною на заняття з розвитку дітей. Мама, яка вела свій блог, встигла викласти останнє відео з донькою за 1,5 години до трагедії. Потім життя дитини обірвалося, а Ірина потрапила в реанімацію.

Також загинули дві працівниці медичного центру "Нейромед". Ще двоє лікарів, які працюють в цій установі, зараз знаходяться у важкому стані в лікарні.

Ще однією жертвою ракетного удару став 8-річний Кирило Пяхін, який наприкінці квітня з мамою приїхав до Вінниці з окупованого Херсона. У момент вибуху дитина перебувала в машині разом з дядьком, а його бабуся відійшла в "Приватбанк". Дядько потрапив до лікарні, а хлопчик опинився у вогняній пастці і загинув.

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