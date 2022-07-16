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"Нас просто вбивають": мама загиблої у Вінниці дівчинки розповіла про пережите

16 липня 2022, 18:13

Ірина Дмитрієва ще перебуває на лікарняному ліжку. Вона приходить до тями після страшних травм.

Ірина Дмитрієва
Ірина Дмитрієва із загиблою дочкою на руках / Instagram/Ірина Дмитрієва

У Мережі опублікували перше інтерв'ю Ірини Дмитрієвої, яка втратила маленьку дочку Лізу під час ракетного удару РФ по Вінниці.

Жінка ще перебуває на лікарняному ліжку. Вона приходить до тями після страшних травм, отриманих в результаті варварського нападу путінських військових.

Прямо в лікарняній палаті вона переглядала на смартфоні записи відео, на яких була зображена її загибла дочка.

Дмитрієва крізь сльози висловила свої емоції після пережитої трагедії.

"Світу все одно він дивиться як Україну вбивають, як вбивають наших дітей, солдатів", - каже вона.

Ірина додала, що світу потрібно надати Україні допомогу в боротьбі з РФ, інакше "якщо не ми, вони (окупанти РФ, - ред.) підуть далі і зруйнують все".

Ракетний удар РФ по Вінниці

Окупаційні війська Росії завдали ракетних ударів по центру Вінниці. Влада повідомила про попадання 3 ракет ворога в цивільні об'єкти. Одна з ракет впала поруч з пологовим будинком. На місці події сталася пожежа.

Президент України Володимир Зеленський опублікував відео з центру Вінниці, куди російські окупанти 14 липня завдали ракетного удару, в результаті якого загинули і постраждали мирні українці.

Зеленський заявив, що РФ відкрито здійснює терористичні акти в Україні.

"Кожен день Росія знищує мирне населення, вбиває українських дітей, направляє ракети по цивільних об'єктах. Де немає нічого військового. Що це, якщо не відкритий терористичний акт? Нелюди. Країна-вбивця. Країна-терорист", - написав Зеленський.

В результаті ракетного удару відомо про 22 загиблих, серед них три дитини. Також за медичною допомогою звернулися близько 90 постраждалих. Кількість жертв і поранених може збільшитися. Зниклими безвісти вважаються 39 осіб. Більшість знайдених тіл неможливо ідентифікувати, тому родичів зниклих просять здати біологічні зразки, щоб була можливість провести ДНК-експертизу.

Згодом стало відомо про те, що по Вінниці вдарила ракета "Калібр", яку окупанти запустили з підводного човна в Чорному морі.

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