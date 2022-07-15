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Ракета вбила у Вінниці двох працівниць медцентру, двоє лікарів закладу у важкому стані

15 липня 2022, 09:09

Загинули дві молоді вінничанки – адміністратор та менеджер медичного центру.

Погибшие в Виннице сотрудницы медцентра
Співробітниці медичного центру, які загинули у Вінниці/ Соцмережі

Внаслідок ракетного удару по Вінниці у четвер, 14 липня, загинули дві працівниці медичного центру "Нейромед". Ще двоє лікарів, які працюють у цьому закладі, зараз перебувають у важкому стані в лікарні.

Загиблі вінничанки – це адміністратор та менеджер центру, з пораненнями до лікарні потрапили двоє неврологів. Про це повідомляється на сторінці центру "Нейромед" у Facebook.

"У Нейромеду сталось велике горе! Внаслідок потрапляння російської ракети трагічно загинули адміністратор Гула Катерина та менеджер Харченко Тетяна. Дитячий невролог Ковальчук Павло Васильович та невролог Фальштинська Наталія Анатоліївна знаходяться у важкому стані", – йдеться у повідомленні.

Як відомо з соцмереж, Катерині Гулі було 24 роки.

Зазначається, що життю всіх інших працівників, які на момент влучання ракети були у медцентрі, нічого не загрожує.

читайте також4-річна Ліза була "сонячною" дитиною: що відомо про загиблу дівчинку і поранену маму у ВінниціУ той же час в Асоціації дитячих неврологів розповіли, що медик Павло Ковальчук потрапив до лікарні з численними опіками та осколковими пораненнями. Також там звернулися до українців з проханням допомогти постраждалому фінансово на лікування.

Невролог Павел Ковальчук находится в больнице в тяжелом состоянии
Невролог Павло Ковальчук перебуває у лікарні у тяжкому стані/ Скрін

Ракетний удар по Вінниці

Окупанти завдали ракетного удару по Вінниці вранці у четвер, 14 липня. Ворожа ракета потрапила у центр міста в будівлю з офісними приміщеннями. Також постраждали Будинок офіцерів, розташовані неподалік житлові будинки.

Одна з ракет впала поруч з пологовим будинком. На місці події сталася пожежа.

За останніми даними станом на 20:00 14 липня кількість загиблих внаслідок удару російської ракети по Вінниці уже зросла до 23, з них троє дітей.

Госпіталізовані 66 людей, у тому числі 3 дитини. 34 людини перебувають у важкому стані, п’ятеро – в критичному. Триває пошук 39 осіб, зв’язок з якими відсутній.

Пізніше стало відомо, що Російські військові обстріляли центр Вінниці крилатими ракетами "Калібр". Вони були запущені з підводного човна в Чорному морі.

Серед загиблих у Вінниці – 4-річна Ліза, яка на момент влучання ракети йшла з мамою Іриною на заняття з розвитку дітей. Мама, яка вела свій блог, встигла викласти останнє відео з донькою за 1,5 години до трагедії. Потім життя дитини обірвалося, а Ірина потрапила в реанімацію.

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