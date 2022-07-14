Ішли на заняття з розвитку дітей: з’явилося останнє відео мами з донькою, яка загинула у Вінниці

Мама з донькою ішли на заняття з розвитку дітей, коли вдарила ракета у Вінниці/ ДСНС України, скрін з відео

Російська ракета забрала у Вінниці станом на цей час уже 23 людських життя. Ракетний удар окупантів по місту застав маленьку дівчинку Лізу та її маму в той момент, коли вони ішли на заняття з раннього розвитку дитини.

Дівчинка загинула, її мамі Ірині відірвало ногу. Жінка зараз перебуває в реанімації, і за її життя борються лікарі. Про це повідомили знайомі сім’ї у соцмережах.

Дитина загинула просто у візочку, путінська ракета не залишила для неї жодного шансу на життя.

Маленька Ліза загинула, її мама Ірина зараз в реанімації/ скрін

Ракетний удар по Вінниці

Окупанти завдали ракетного удару по Вінниці вранці у четвер, 14 липня. Ворожа ракета потрапила у центр міста в будівлю з офісними приміщеннями. Також постраждали Будинок офіцерів, розташовані неподалік житлові будинки.

Одна з ракет впала поруч з пологовим будинком. На місці події сталася пожежа.

За останніми даними станом на 20:00 кількість загиблих внаслідок удару російської ракети по Вінниці уже зросла до 23, з них троє дітей.

Госпіталізовані 66 людей, у тому числі 3 дитини. 34 людини перебувають у важкому стані, п’ятеро – в критичному. Триває пошук 39 осіб зв’язок з якими відсутній.

Пізніше стало відомо, що Російські військові обстріляли центр Вінниці крилатими ракетами "Калібр". Вони були запущені з підводного човна в Чорному морі.

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