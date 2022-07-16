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Готувався йти до школи: 7-річного Максима і його маму вбила російська ракета у Вінниці

16 липня 2022, 11:43

Хлопчик з мамою були у медцентрі у момент влучання ракети. Приміщення закладу було практично повністю знищене.

7-летний Максим и его мама Виктория погибли в Виннице
7-річний Максим та його мама Вікторія загинули у Вінниці/ Facebook Анна Боднар, ua.depositphotos.com, ДСНС України

Ворожа ракета вбила у Вінниці 14 липня 24 людей, з них троє – це діти. 7-річний Максим, який теж втратив життя через російську ракету, у момент атаки перебував разом з мамою Вікторією в медцентрі "Нейромед" – вони проходили там медичне обстеження.

Про загибель хлопчика і його мами повідомила у Facebook користувачка Аліна Боднар. Зазначається, що вони були з села Мала Мочулка, що розташоване за 100 кілометрів від Вінниці. Жінка працювала стоматологом.

"Мама і синочок… Вони просто приїхали у вінницьку клініку, а росіяни їх там убили… Лікар-стоматолог Вікторія Рекута і 7-річний Максимко Жарій з села Мала Мочулка на Вінниччині загинули в діагностичному центрі "Нейромед", який 14 липня росія обстріляла ракетами", – йдеться у повідомленні.

7-летний Максим и его мама Виктория погибли в Виннице
7-річний Максим та його мама Вікторія загинули у Вінниці через російську ракету/ Facebook Анна Боднар

Хлопчик проходив обстеження в медцентрі

Відомо, що хлопчик проходив у цьому центрі обстеження. Про це раніше повідомляв голова Нацполіції Ігор Клименко.

"Один із хлопчиків у момент атаки проходив обстеження у медичному центрі. Він загинув разом із мамою", – повідомив він.

7-летний Максим и его мама Виктория погибли в Виннице
7-річний Максим проходив обстеження в медцентрі, коли прилетіла ракета/ Facebook Анна Боднар

У Facebook-спільноті Теплицького району Вінниччини повідомили, що Вікторія Рекута працювала лікарем-стоматологом у лікарні в селищі Теплик.

"Рашисти забрали життя прекрасного лікаря, чудової матері, прекрасної людини та її сина Максима. В це не можливо повірити, але сталось непоправне", – зазначається у повідомленні на сторінці спільноти.

Спочатку повідомлялося, що тіла мами і сина повинні були привезти у рідне село вчора, 15 липня. Проте пізніше стало відомо, що передавання тіл родичам затримується через необхідність додаткової ДНК-експертизи. Тому планується, що їх привезуть сьогодні, 16 липня. Про це повідомила у Facebook місцева журналістка Ірина Лупещенко.

Медцентр
Ось так виглядав медцентр "Нейромед" після того, як поруч з ним влучила російська ракета/ Telegram

Ракетний удар по Вінниці

Окупанти завдали ракетного удару по Вінниці вранці у четвер, 14 липня. Ворожа ракета потрапила у центр міста в будівлю з офісними приміщеннями. Також постраждали Будинок офіцерів, розташовані неподалік житлові будинки. Одна з ракет впала поруч з пологовим будинком.

Пізніше стало відомо, що Російські військові обстріляли центр Вінниці крилатими ракетами "Калібр". Вони були запущені з підводного човна в Чорному морі.

Серед загиблих у Вінниці – 4-річна Ліза, яка на момент влучання ракети йшла з мамою Іриною на заняття з розвитку дітей. Мама, яка вела свій блог, встигла викласти останнє відео з донькою за 1,5 години до трагедії. Потім життя дитини обірвалося, а Ірина потрапила в реанімацію.

Також загинули дві працівниці медичного центру "Нейромед". Ще двоє лікарів, які працюють у цьому закладі, зараз перебувають у важкому стані в лікарні.

Ще однією жертвою ракетного удару став 8-річний Кирило Пяхін, який наприкінці квітня з мамою приїхав до Вінниці з окупованого Херсона. У момент вибуху дитина перебувала в машині разом з дядьком, а його бабуся відійшла в "Приватбанк". Дядько потрапив до лікарні, а хлопчик опинився у вогняній пастці й загинув.

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