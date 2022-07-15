"Сидів у машині": жертвою російської ракети у Вінниці став 8-річний хлопчик

Загибла дитина / https://t.me/V_Zelenskiy_official, facebook.com/yarinaya

З'явилася інформація про хлопчика, який загинув в автомобілі під час ракетного обстрілу Вінниці.

Жертвою російської ракети став 8-річний Кирило Пяхін, який наприкінці квітня з мамою приїхав до Вінниці з окупованого Херсона, розповіла у Facebook Ірина Ярошевська.

За її словами, в момент вибуху дитина перебувала в машині разом з дядьком, а його бабуся відійшла в "Приватбанк".

"Бабуся неушкоджена, дядько – в лікарні, Кирила не можуть знайти. Мама Маріанна Пяхіна просить свідків хоч якусь інформацію, може, хтось бачив ... зразок ДНК жінка здала", - зазначила Ярошевська.

Загиблий хлопчик / facebook.com/yarinaya

Пізніше голова Національної поліції Ігор Клименко повідомив, що хлопчик, "який чекав дядька в припаркованому авто, потрапив у вогняну пастку".

Ракетний удар по Вінниці

Окупаційні війська Росії завдали ракетних ударів по центру Вінниці. Влада повідомила про попадання 3 ракет ворога в цивільні об'єкти. Одна з ракет впала поруч з пологовим будинком. На місці події сталася пожежа.

Президент України Володимир Зеленський опублікував відео з центру Вінниці, куди російські окупанти 14 липня завдали ракетного удару, в результаті якого загинули і постраждали мирні українці.

Зеленський заявив, що РФ відкрито здійснює терористичні акти в Україні.

читайте також"Перестаньте її ховати": у Вінниці розповіли про стан мами загиблої Лізи"Кожен день Росія знищує мирне населення, вбиває українських дітей, направляє ракети по цивільних об'єктах. Де немає нічого військового. Що це, якщо не відкритий терористичний акт? Нелюди. Країна-вбивця. Країна-терорист", - написав Зеленський.

В результаті ракетного удару відомо про 22 загиблих, серед них три дитини. Також за медичною допомогою звернулися близько 90 постраждалих. Кількість жертв і поранених може збільшитися. Зниклими безвісти вважаються 39 осіб. Більшість знайдених тіл неможливо ідентифікувати, тому родичів зниклих просять здати біологічні зразки, щоб була можливість провести ДНК-експертизу.

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