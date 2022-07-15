УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

4-річна Ліза була "сонячною" дитиною: що відомо про загиблу дівчинку і поранену маму у Вінниці

15 липня 2022, 08:22

Мама Ірина вела свій блог, у якому розповідала про доньку. Останнє відео вона встигла опублікувати за 1,5 години до загибелі Лізи через ракету.

Мама Ирина с дочерью Лизой, которая погибла в Виннице
4-річна Ліза була "сонячною" дитиною/ Instagram l.i.z.i.love

Російська ракета за останніми даними вбила у Вінниці у четвер, 14 липня, 23 людини, серед яких троє дітей. Янголятком у тому числі стала й 4-річна дівчинка Ліза – "сонячна" дитина, яка в момент влучання ракети йшла з мамою Іриною на заняття з раннього розвитку дітей.

Дівчинка загинула одразу. Мамі відірвало ногу, зараз вона перебуває в лікарні й за її життя борються лікарі, повідомляють знайомі родини у соцмережах.

Постраждала Ірина виявилася блогеркою. Жінка знімала відео та розповідала у соцмережах свою історію та історії про свою доньку. Вона писала, що є мамою особливої дівчинки, яка має синдром Дауна.

Останнє відео мама дівчинки записала і виклала в інтернет за 1,5 години до влучання в місто ракети. На ньому вони з усміхненою та життєрадісною дівчинкою йдуть по тротуару на заняття. Та коли через короткий відрізок часу ролик лише набирав перегляди, дівчинка уже загинула.

Ірина детально описувала історію своєї сім’ї у блозі. Вона розповідала, що вони з чоловіком дізналися про те, що у них може бути дитина з проблемами зі здоров’ям, на 13-му тижні вагітності. На 18 тижні лікарі побачили, що малюк може мати вади серця та інші патології.

Про синдром Дауна багато лікарів, яких Ірина об’їздила з чоловіком, говорили 50 на 50. При цьому лікарі через прогнозовані патології до 22 тижня вмовляли подружжя зробити аборт. Майбутні батьки не погодилися й вирішили народжувати.

4-летняя Лиза, которая погибла в Виннице
4-річна Ліза, яка загинула у Вінниці/ Instagram l.i.z.i.love

Ірина родом з Вінниці, проте жила з чоловіком у Києві. Понад 2 роки тому подружжя розлучилося, й жінка повернулася до Вінниці. Тато з донькою бачилися часто, він брав участь у її вихованні.

Жінка має понад 5 тисяч підписників, і ділилася в соцмережах історією про розвиток своєї доньки. Також вона спілкувалася з іншими батьками "сонячних" дітей.

Ракетний удар по Вінниці

Окупанти завдали ракетного удару по Вінниці вранці у четвер, 14 липня. Ворожа ракета потрапила у центр міста в будівлю з офісними приміщеннями. Також постраждали Будинок офіцерів, розташовані неподалік житлові будинки.

Одна з ракет впала поруч з пологовим будинком. На місці події сталася пожежа.

За останніми даними станом на 20:00 14 липня кількість загиблих внаслідок удару російської ракети по Вінниці уже зросла до 23, з них троє дітей.

Госпіталізовані 66 людей, у тому числі 3 дитини. 34 людини перебувають у важкому стані, п’ятеро – в критичному. Триває пошук 39 осіб, зв’язок з якими відсутній.

Пізніше стало відомо, що Російські військові обстріляли центр Вінниці крилатими ракетами "Калібр". Вони були запущені з підводного човна в Чорному морі.

Читайте також:

війна в Україні Вінниця Вінницька область вторгнення Росії новини Вінниці
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

08:38

Гороскоп на сьогодні, 15 липня 2022: Овнам - віщі сни, Близнюкам - гроші, Козерогам - важливі звістки

08:22

4-річна Ліза була "сонячною" дитиною: що відомо про загиблу дівчинку і поранену маму у ВінниціВідео

08:21

Оболонки зі шкіри та кісток, які запускають ракети по дітямПогляд

08:05

Ракетний удар по Миколаєву: у місті пролунали 10 потужних вибухівВідео

07:47

Названо імена військових РФ, які запустили ракети по Вінниці: обидва - із СевастополяВідео

Реклама
07:10

"За Харків, Вінницю, Миколаїв": ЗСУ вдарили по базах окупантів і складах з боєприпасамиВідео

06:41

Росія готує масштабний наступ на Донбасі: де чекати боївВідео

06:29

Стати ближче до Європи: як Україні перевести економіку на військові рейкиПогляд

05:30

"Перемелюватимемо м'ясо": експерт розповів, чи наважитися Путін оголосити мобілізаціюВідео

05:20

Найсмачніший і дуже швидкий сніданок з 3 інгредієнтів з лаваша: рецептВідео

05:05

Як відіпрати жирні плями: 5 надзвичайно простих способів з ідеальним результатом

04:34

Лукашенко не нападе на Україну: він влаштував піар, але все спустив на гальмах – ЖдановВідео

03:50

3 омолоджувальні стрижки з чубчиком для жінок після 30, що не вимагають особливого укладання

03:20

Про це мало хто знає: що потрібно зробити з гілочкою м'яти, щоб гроші в будинку водилися - прикметиВідео

03:10

Люди ледь не розірвали співаючу Волочкову після концерту

02:40

В Україну летять найсильніші грози: синоптики розповіли, коли будемо "плавати"Відео

02:16

РФ знову піде на захоплення Києва, але вже за участю Білорусі: експерт назвав умовуВідео

01:34

Гороскоп на тиждень 18-24 липня: Тільцям - вороги, Скорпіонам - старі образи, Водоліям - грошіВідео

01:01

Померла Івана Трамп

00:51

Прикмети на 15 липня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

Реклама
14 липня, четвер
23:57

Окупанти хочуть запустити завод "Азот", що загрожує жертвами та катастрофою - ОВА

23:19

Зеленський щодо удару по Вінниці: жодні інші терористи не дозволяли собі такої зухвалостіВідео

22:49

"Прильоти" на Дніпропетровщині: росіяни вдарили по околицях НікополяВідео

22:31

Арестович назвав основну проблему України у війні проти РосіїВідео

22:29

У Зеленського різко відповіли на нову маячню Кремля щодо завершення війниВідео

22:14

Злякалися ЗСУ: на Херсонщині окупанти переодягаються та тікаютьВідео

22:04

США несподівано послабили санкції проти РосіїВідео

21:56

"Вибач нас, що не вберегли": рятувальники зворушили листом дівчинці, яку вбило ракетою у ВінниціВідео

21:55

"Черговий теракт": Вакарчук емоційно висловився щодо трагедії у ВінниціВідео

21:30

Точний постріл: строковик з Нацгвардії підбив п'ять російських літаківВідео

21:05

ЗСУ вдарять протикорабельними ракетами, якщо РФ піде в наступ з Чорного моря - ЗалужнийВідео

20:55

"Умови можуть погіршитися": США закликали американців негайно залишити Україну

20:50

Путінський режим буде прикінчений на полі боюПогляд

20:46

Прем'єр Італії йде: президент відмовився приймати відставку Маріо ДрагіВідео

20:40

Ракетний обстріл Вінниці: правоохоронці затримали можливих коригувальників вогнюФотоВідео

20:39

Ішли на заняття з розвитку дітей: з’явилося останнє відео мами з донькою, яка загинула у ВінниціВідео

20:39

День бухгалтера 2022: привітання від всього серця, картинки та листівки

20:32

ЗСУ відбили спроби захопити Вуглегірську ТЕЦ, а ворог зазнав величезних втрат - ГенштабВідео

20:11

Україну накриє пекло: синоптики назвали дати нової атаки жариВідео

20:10

Прикмети на 16 липня: що не можна робити і як не потрапити в біду в найнебезпечніший день липняВідео

Реклама
19:58

"Колапс нагряне дуже скоро": росіяни поголовно скаржаться на затримки зарплат

19:40

День українського миротворця 2022: душевні вітання та картинки до свята

19:39

В РФ заговорили про "мирні переговори": цинічно закликають Україну визнати "територіальні реалії"

19:37

"У такому вогні народжується справжня нація": Рибчинський висловився про війну

19:35

Путін ще спростив отримання громадянства РФ: українців звільнили від сплати держмитаВідео

19:22

Кулеба закликав створити Спецтрибунал по злочинам Путіна: 5 головних параметрів

19:14

Є загиблі: українські музиканти потрапили під обстріл у Вінниці

19:14

Неймовірна харизма і чарівність: 3 знаки, які закохують з першого поглядуВідео

19:05

Макрон зробив важливу заяву щодо України і попередив РФВідео

18:34

Аж трусяться через HIMARS: окупанти перевозять техніку і склади боєприпасів подалі від фронтуВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти