4-річна Ліза була "сонячною" дитиною: що відомо про загиблу дівчинку і поранену маму у Вінниці

4-річна Ліза була "сонячною" дитиною/ Instagram l.i.z.i.love

Російська ракета за останніми даними вбила у Вінниці у четвер, 14 липня, 23 людини, серед яких троє дітей. Янголятком у тому числі стала й 4-річна дівчинка Ліза – "сонячна" дитина, яка в момент влучання ракети йшла з мамою Іриною на заняття з раннього розвитку дітей.

Дівчинка загинула одразу. Мамі відірвало ногу, зараз вона перебуває в лікарні й за її життя борються лікарі, повідомляють знайомі родини у соцмережах.

Постраждала Ірина виявилася блогеркою. Жінка знімала відео та розповідала у соцмережах свою історію та історії про свою доньку. Вона писала, що є мамою особливої дівчинки, яка має синдром Дауна.

Останнє відео мама дівчинки записала і виклала в інтернет за 1,5 години до влучання в місто ракети. На ньому вони з усміхненою та життєрадісною дівчинкою йдуть по тротуару на заняття. Та коли через короткий відрізок часу ролик лише набирав перегляди, дівчинка уже загинула.

Ірина детально описувала історію своєї сім’ї у блозі. Вона розповідала, що вони з чоловіком дізналися про те, що у них може бути дитина з проблемами зі здоров’ям, на 13-му тижні вагітності. На 18 тижні лікарі побачили, що малюк може мати вади серця та інші патології.

Про синдром Дауна багато лікарів, яких Ірина об’їздила з чоловіком, говорили 50 на 50. При цьому лікарі через прогнозовані патології до 22 тижня вмовляли подружжя зробити аборт. Майбутні батьки не погодилися й вирішили народжувати.

4-річна Ліза, яка загинула у Вінниці/ Instagram l.i.z.i.love

Ірина родом з Вінниці, проте жила з чоловіком у Києві. Понад 2 роки тому подружжя розлучилося, й жінка повернулася до Вінниці. Тато з донькою бачилися часто, він брав участь у її вихованні.

Жінка має понад 5 тисяч підписників, і ділилася в соцмережах історією про розвиток своєї доньки. Також вона спілкувалася з іншими батьками "сонячних" дітей.

Ракетний удар по Вінниці

Окупанти завдали ракетного удару по Вінниці вранці у четвер, 14 липня. Ворожа ракета потрапила у центр міста в будівлю з офісними приміщеннями. Також постраждали Будинок офіцерів, розташовані неподалік житлові будинки.

Одна з ракет впала поруч з пологовим будинком. На місці події сталася пожежа.

За останніми даними станом на 20:00 14 липня кількість загиблих внаслідок удару російської ракети по Вінниці уже зросла до 23, з них троє дітей.

Госпіталізовані 66 людей, у тому числі 3 дитини. 34 людини перебувають у важкому стані, п’ятеро – в критичному. Триває пошук 39 осіб, зв’язок з якими відсутній.

Пізніше стало відомо, що Російські військові обстріляли центр Вінниці крилатими ракетами "Калібр". Вони були запущені з підводного човна в Чорному морі.

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