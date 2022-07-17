Під Червону калину у виконанні скрипалів: у Вінниці попрощалися з 4-річною Лізою, яку вбила ракета РФ

​Ліза Дмитрієва з Вінниці загинула 14 липня від російської ракети / Фото Суспільне, Instagram ​

У неділю, 17 липня, у Вінниці пройшла церемонія прощання з 4-річною Лізою Дмитрієвою, яка загинула 14 липня внаслідок ракетного обстрілу міста російськими військами.

Попрощатися з дитиною прийшли десятки людей. Церемонія пройшла в Спас-Преображенському кафедральному соборі, передає Суспільне.

Люди приносили в храм дитячі іграшки та квіти. Дівчинку поховали на міському кладовищі Сабарова. Під час прощання на кладовищі прозвучала композиція Червона калина у виконанні двох скрипалів. Дівчинка за життя любила гру скрипки.

На похоронах був присутній батько Лізи Артем і бабуся дівчинки. Мама дівчинки Ірина Дмитрієва зараз знаходиться в лікарні. За її життя борються лікарі. У жінки травма черевної порожнини, її стан стабільно важкий.

У Вінниці попрощалися з Лізою Дмитрієвою / Фото Суспільне

Церемонія прощання пройшла в Спасо-Преображенському кафедральному соборі / Фото Суспільне

Люди приносили квіти та іграшки / Фото Суспільне

Ракетний удар по Вінниці

14 липня Росія завдала ракетного удару по Вінниці. У цивільну споруду влучили три ракети російських загарбників. Також знищено приміщення одного з медичних центрів. Від ударів постраждали розташовані неподалік житлові будинки. На місці "прильотів" виникла пожежа, вогонь перекинувся і на автостоянку, де знищив до півсотні автомобілів.

Відомо про 24 загиблих мирних жителів, вбито троє дітей. Понад сотня людей поранені. Доля десятків українців невідома.

Внаслідок ракетного удару окупантів загинула 4-річна Ліза. У момент попадання ракети дівчинка йшла з мамою Іриною на заняття з раннього розвитку дітей. Жінка вижила, проте уламком їй відірвало ногу.

Постраждала Ірина виявилася блогером. Жінка знімала відео і розповідала в соцмережах свою історію та історії про свою дочку. Вона писала, що є мамою особливої дівчинки, яка має синдром Дауна.

Останнє відео мама дівчинки записала і виклала в інтернет за 1,5 години до попадання в місто ракети.

Пізніше Україну вразило фото перевернутої дитячої коляски і загиблої після російського ракетного удару дитини.

Перша леді України Олена Зеленська розповіла, що була особисто знайома з Лізою Дмитрієвою з Вінниці. Маленька дівчинка брала участь у зйомках ролика до різдвяних свят. Дружина президента зазначила, що не може стримати сліз і плаче разом з рідними дитини.

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