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Україна
14 липня 2022, 12:03
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https://glavred.net/ukraine/rossiya-nanesla-raketnyy-udar-po-vinnice-10391342.html
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Автор:
Андрій Ганчук
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Вінниця
війська Росії
війна Росії та України
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