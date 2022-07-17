Російська ракета у Вінниці вбила дружину відомого українського баяніста

Галина Олексів із сином Романом були біля медцентру в момент удару російської ракети/ Фото ДСНС , facebook.com/jaoleksiv

Внаслідок ракетного удару Росії по Вінниці 14 липня загинула Галина Олексів - дружина відомого українського баяніста, декана Львівської національної музичної академії імені Лисенка Ярослава Олексіва. Його син отримав важкі поранення. Зараз за життя дитини борються лікарі.

Про трагедію у родині розповів сам музикант на своїй сторінці у Facebook.

"На жаль, моя Галюся загинула, боремося за Ромчика і молимося", - написав він.

Під час ракетного удару хлопчик разом з мамою був біля знищеного Росією медичного центру. Дитина отримала важкі поранення.

Подруга загиблої Анна Бутровська розповіла, що дитина зараз у комі. У нього численні травми (відкритий перелом плечової кістки, черепно-мозкова травма), опіки тіла та обличчя.

"Останнє, що він бачив - як його маму присипало частинами будівлі медцентру... Про це він сказав медикам зі швидкої. Він знаходиться в дитячій обласній лікарні Вінниці", - написала Бутровська у Facebook.

Згодом жінка уточнила, що лікарям вдалося стабілізувати стан дитини. Найближчими днями його можна буде перевезти до Львова. Попереду у дитини тривале лікування, найімовірніше, за кордоном.

Як повідомляв Главред, поліція ідентифікувала двох загиблих внаслідок ракетного удару дітей. Це двоє хлопчиків 7 і 8 років. Один з дітей в момент атаки проходив обстеження в медичному центрі. Він загинув разом з мамою. Інший чекав на дядька в припаркованому авто і потрапив у вогняну пастку. Родича цього хлопчика відкинуло вибуховою хвилею, зараз він госпіталізований.

17 липня у Вінниці пройшла церемонія прощання з 4-річною Лізою Дмитрієвою, яка загинула 14 липня внаслідок ракетного обстрілу міста російськими військами.

Дівчинку поховали на міському кладовищі Сабарова. Під час прощання на кладовищі прозвучала композиція "Червона калина" у виконанні двох скрипалів. Дівчинка за життя любила гру скрипки.

Ракетний удар по Вінниці

14 липня Росія завдала ракетного удару по Вінниці. У цивільну споруду потрапили три ракети російських загарбників. Також знищено приміщення одного з медичних центрів. Від ударів постраждали розташовані неподалік житлові будинки. На місці "прильотів" виникла пожежа, вогонь перекинувся і на автостоянку, де знищив до півсотні автомобілів.

Відомо про 24 загиблих мирних жителів, вбито троє дітей. Понад сотня людей поранені. Доля десятків українців невідома.

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