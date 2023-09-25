"Бавовна" в Криму тільки "на першому етапі", ЗСУ "гасять" ППО росіян - Світан

Світан зазначив, що незабаром чекає нових ударів по окупантах у східній частині Криму.

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ЗСУ готують сюрприз окупантам у Криму / Колаж: Главред, фото: 36-та ОМБП імені контр-адмірала Михайла Бєлінського

Українські військові працюють над знищенням ППО російських окупантів у Криму. "Бавовна" тільки на першому етапі. Про це у ході чату на Главреді розповів військовий експерт, полковник запасу Роман Світан.

"Зараз йде відпрацювання завдання щодо завоювання переваги в повітрі, а для цього потрібно погасити систему ППО. Спочатку необхідно позбавити противника очей і вух, тобто системи стеження, а потім знищити і пускові установки зенітно-ракетних комплексів", - пояснив Світан.

Протягом останнього місяця ЗСУ знищили кілька зенітно-ракетних комплексів і систем стеження, зокрема "вишки Бойка", на яких були розташовані системи стеження росіян, зазначив експерт.

"Тобто, починаємо ми з західної частини Криму, і, найімовірніше, ці дії продовжаться до східної частини півострова і до знищення Кримського моста", - сказав він.

Дивіться відео - Чат з Романом Світаном на Главреді:

Завоювання переваги - це перше завдання у повітрі.

"Далі все буде залежати від задуму головкому і кількості сил і засобів, які нам будуть виділені, перш за все, далекобійних засобів ураження. Тут вже без ракет типу ATACMS, Storm Shadow, SCALP і Taurus, а також авіації не обійтися", - додав Світан.

Авіація у достатній кількості потрібна ЗСУ і для того, щоб можна було і гасити ППО противника із застосуванням засобів радіоелектронної боротьби та протирадіолокаційних ракет, і далі знищувати противника з повітря.

"Такий комплексний підхід до звільнення Криму можливий. І зараз ми бачимо, як це починається. Ми на першому етапі цих дій - на першому етапі завоювання переваги в повітрі", - висловився Світан.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м.Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, що пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Вибухи в Криму

З серпня триває активна робота ЗСУ щодо знищення військових об'єктів росіян в Криму.

Тільки нещодавно, 22 вересня, ЗСУ завдали потужних ракетних ударів по штабу Чорноморського флоту в Севастополі. В результаті атаки ліквідовано командувача ЧФ.

Експерт Іван Киричевський, своєю чергою, припустив, що це ще підготовчий етап до масштабніших ударів України по окупантах у Криму.

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