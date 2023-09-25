"Антиросійська вакханалія": у МЗС РФ звинуватили Пашиняна у "поваленні" зв'язків

У Росії розкритикували Вірменію, бо вона, мовляв, не погодилася на перемир'я з Азербайджаном раніше - "програш був би не таким важким".

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РФ розгнівана останніми натяками Пашиняна щодо слабкості ОДКБ / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Росія звинуватила уряд Нікола Пашиняна у спробі "повалити багатогранні і багатовікові зв'язки Вірменії з Росією". Заяву МЗС РФ було опубліковано наступного дня після різких слів вірменського прем'єра на адресу РФ і ОДКБ.

У заяві російського відомства йдеться, що "неприйнятні випади" Пашиняна на адресу Росії "не можуть не викликати нічого, крім відторгнення". Сам Пашинян нібито "весь цей час республіку свідомо готував до розвороту від Росії".

Москва звинуватила Єреван "у спробі зняти з себе відповідальність за провали у внутрішній і зовнішній політиці".

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Також Кремль не забув згадати Захід.

"Свої кроки, покликані задати новий - західний - вектор розвитку Вірменії, непереконливо виправдовуються помилками з боку Російської Федерації і ОДКБ. При цьому забувається, що у наших держав багато в чому схожі інтереси в питаннях безпеки і розвитку, а США та інші країни НАТО поставили собі за мету не тільки завдати стратегічної шкоди Росії, але і дестабілізувати наш спільний євразійський простір", - скаржаться росіяни.

У заяві МЗС особливо підкреслено "особисті" зусилля Путіна не допустити повної поразки Вірменії.

"Якби Нікол Пашинян погодився на перемир'я тижнями раніше, програш був би не таким важким", - стверджують у відомстві.

Керівництво ж Вірменії, на думку країни-агресорки, "віддало перевагу шараханню і біганню на Захід", через що буцімто "застопорилася реалізація комплексу тристоронніх домовленостей на вищому рівні 2020-2022 років".

Москва відкидає будь-які чутки організації протестів в Єревані, звинувативши в цьому США.

"При цьому, як добре відомо, посол США підтримує тісні контакти з урядом (Вірменії - Главред). На такому тлі явно з подачі влади у вірменських ЗМІ розгорнута справжня антиросійська вакханалія", - ниють у міністерстві Лаврова.

Росія, Вірменія і Карабах

У своєму зверненні 24 вересня вірменський глава Нікол Пашинян, який раніше не приховував своєї лояльності до Путіна, майже відкрито розкритикував нездатність ОДКБ, де головує Росія, врегулювати ситуацію в азербайджанському регіоні.

Пашинян заявив, що події останніх років показали "неефективність" структур безпеки, у які входить Вірменія. Ці події, підкреслив він, "порушують серйозні питання також щодо цілей і мотивів діяльності російських миротворчих військ в Карабаху".

20 вересня Азербайджан заявив про повернення Карабаху під свій контроль. Усі збройні вірменські формування повинні були здати зброю.

Ці події викликали хвилю протестів в Єревані. Вірмени вимагали від влади, зокрема, розірвати відносини з Росією.

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