Окупанти провально наступали під Бахмутом

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Окупанти невдало наступали під Бахмутом / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, 92 ОМБр

У міністерстві оборони Великої Британії повідомили, що російська армія здатна оборонятися, але не може наступати. Тож усі спроби окупантів повернути звільнені українськими захисниками території під Бахмутом та Оріховим провалилися.

Як зазначається у зведенні, за останній тиждень російські війська зробили узгоджені зусилля щодо проведення локальних контратак проти наступу українських сил як на Оріхівському, так і на Бахмутському напрямках.

У коментарях, які були опубліковані російською військовою спільнотою, прослідковується розчарування, особливо серед тих, хто брав участь у цих контратаках, особливо в районі Бахмута, з повідомленнями про "непродумані" наступи, відсутність артилерійської підтримки та тяжкі втрати.

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За даними британської розвідки, протягом останніх дев'яти місяців російські війська в Україні довели свою здатність проводити рішучі оборонні операції.

"Однак вони продовжують демонструвати лише мінімальні можливості у наступі. Командирам доводиться важко організовувати складні спільні дії, концентрувати достатні артилерійські боєприпаси і підтримувати високий моральний і наступальний дух", - повідомили у міноборони Британії.

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