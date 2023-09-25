УкрРус
  1. Головна
  3. Україна

Окупанти провально наступали під Бахмутом

Юлія Куришко
25 вересня 2023, 16:59 оновлено 25 вересня, 16:59
Окупанти провально наступали під Бахмутом
Окупанти невдало наступали під Бахмутом / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, 92 ОМБр

У міністерстві оборони Великої Британії повідомили, що російська армія здатна оборонятися, але не може наступати. Тож усі спроби окупантів повернути звільнені українськими захисниками території під Бахмутом та Оріховим провалилися.

Як зазначається у зведенні, за останній тиждень російські війська зробили узгоджені зусилля щодо проведення локальних контратак проти наступу українських сил як на Оріхівському, так і на Бахмутському напрямках.

У коментарях, які були опубліковані російською військовою спільнотою, прослідковується розчарування, особливо серед тих, хто брав участь у цих контратаках, особливо в районі Бахмута, з повідомленнями про "непродумані" наступи, відсутність артилерійської підтримки та тяжкі втрати.

відео дня

За даними британської розвідки, протягом останніх дев'яти місяців російські війська в Україні довели свою здатність проводити рішучі оборонні операції.

"Однак вони продовжують демонструвати лише мінімальні можливості у наступі. Командирам доводиться важко організовувати складні спільні дії, концентрувати достатні артилерійські боєприпаси і підтримувати високий моральний і наступальний дух", - повідомили у міноборони Британії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні контрнаступ ЗСУ
Реклама

Головне за день

Температура повітря опуститься до -23 градусів: прогноз погоди в Україні на жовтень

Температура повітря опуститься до -23 градусів: прогноз погоди в Україні на жовтень

16:32 Синоптик
"Жалюгідна спроба відплати": названа причина удару РФ по символу Одеси

"Жалюгідна спроба відплати": названа причина удару РФ по символу Одеси

15:41 Україна
"Не врятує лінія Суровікіна": полковник назвав напрямок для успішного наступу ЗСУ

"Не врятує лінія Суровікіна": полковник назвав напрямок для успішного наступу ЗСУ

15:00 Україна
Всі головні новини

Останні новини

16:59

Окупанти провально наступали під Бахмутом

16:55

Церковне свято 26 вересня: що не можна робити на священномученика Корнилія

16:44

Прийшов воювати з НАТО: колишній мер російського міста потрапив у полон до ЗСУВідео

16:32

Температура повітря опуститься до -23 градусів: прогноз погоди в Україні на жовтень

16:22

Хатня робітниця-професіонал показала найпростіший спосіб чищення диванаВідео

Штурм Криму почнеться цього року, у військ РФ є три способи залишити півострів – СвітанШтурм Криму почнеться цього року, у військ РФ є три способи залишити півострів – Світан
16:17

Венсан Кассель закрутив роман з дівчиною, схожою як дві краплі води на його колишню Кунакі

15:59

Трінчер розлучилася з чоловіком через зраду: блогер "викрив" секрет співачки

15:55

Вона потрібна навіть чоловікам: чому всім варто почати приймати фолієву кислоту прямо зараз

15:45

"Польща не буде нав'язуватися": у Дуди зробили заяву про відносини з Україною

Реклама
15:41

"Жалюгідна спроба відплати": названа причина удару РФ по символу Одеси

15:00

"Не врятує лінія Суровікіна": полковник назвав напрямок для успішного наступу ЗСУ

14:54

Чи прорвуть ЗСУ сухопутний коридор в Крим до Нового року: прогноз СвітанаВідео

14:19

Американські супертанки Abrams вже в Україні: Зеленський розкрив важливі деталі

14:10

"Це вже мій родич": Лорак видала одкровення про стосунки з Кіркоровим

13:53

У Криму ліквідували командувача Чорноморським флотом РФ: втрати окупантів величезні

13:52

Як почистити устілки в кросівках без зайвого клопоту

13:51

Ворог стягнув техніку і резерви: РФ націлилася на велике місто України – СвітанВідео

13:51

У ЗСУ розповіли деталі жорстокої атаки по Одещині: під завалами знайшли загиблих

13:50

Заради цього кинув трьох дітей і дружину: чоловік з Індії тримає руку піднятою 50 років, у чому сенс

13:15

У Comedy Club жорстко потролили терориста ПутінаВідео

Реклама
13:11

Зірка серіалу "Універ" і путіністка Кожевнікова стала мамою вчетверте

13:03

Ревіла від несправедливості: Лорак поскаржилася пропагандистам на Україну

12:51

Я задихаюся: Дантес налякав своїх шанувальників

12:46

Головоломка для 6-річних дітей ставить дорослих в глухий кут: яке число заховано за автівкою

12:45

Росіяни скинули авіабомби по ЖЕКу у Бериславі: є загиблі та поранені

12:43

Простіше нікуди: як очистити килим від шерсті та волосся

12:21

Знищені старші офіцери РФ: дрон-обманка в Курську обезголовив ворожий авіаполк

11:56

Військовий експерт розкрив, чи можуть заморозити війну в УкраїніВідео

11:47

Світан назвав головний стратегічний напрямок для ЗСУ на найближчі місяціВідео

11:24

Причина всіх бід: чим відмити цвіль на гумці пральної машини

11:15

"Онікс складно збивати": розкрито деталі масованого удару РФ по Україні

11:07

Favbet Foundation передав ЗСУ одразу два авто

10:46

"Як щитом закрив центр міста": вночі РФ вдарила по готелю в ОдесіФото

10:41

Ідеальна доза: скільки штук волоських горіхів можна їсти в день

10:35

"Бавовна" у Курську: безпілотники атакували будівлю МВС - ЗМІ

10:33

Іменини 26 вересня за новим календарем: кого потрібно привітати в цей день

09:54

"Наші недруги замовкають, коли є успіхи": Хара оцінив зміни у ставленні Заходу до війни

09:43

"До початку жовтня": Путін наказав Шойгу зупинити контрнаступ ЗСУ - ISW

09:41

Помер народний депутат України трьох скликань Андрій Іванчук

09:31

Розквасили ніс: Гіркіна жорстоко побили в СІЗО – у соцмережах розкрили деталі

Реклама
09:16

Гороскоп на жовтень 2023: Овнам - переломний момент, Близнюкам - задоволення

08:52

ЗСУ знадобиться три місяці, щоб освоїти роботу з ракетами Taurus - Bild

08:24

ЗСУ світить потужний прорив: аналітики назвали ймовірний час і напрямок

08:22

Про печеньки можна забути: королівський рецепт львівського вершкового сирника до чаю

07:48

Вночі в окупованому Севастополі прогримів черговий гучний вибух

06:55

Лише люди з орлиним зором знайдуть лева за 14 секунд: оптична ілюзія на уважність

06:53

Вибухи в Одесі та Кривому Розі: РФ вдарила по Україні "Шахедами", "Оніксами" і "Калібрами"Фото

06:05

Зернова криза: чим керуються поляки?Погляд

04:30

"Ми проб'ємо всі три лінії оборони противника": Маломуж розповів, як ЗСУ це зроблять

04:00

"Потрібно все": дипломат розкрив, що США та Україна зможуть виготовляти спільно

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Лайфхаки
ПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Синоптик
Магнітна буряПрогноз погоди
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижки
Війна з Росією
Бавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та України
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти