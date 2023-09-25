Окупанти провально наступали під Бахмутом

У міністерстві оборони Великої Британії повідомили, що російська армія здатна оборонятися, але не може наступати. Тож усі спроби окупантів повернути звільнені українськими захисниками території під Бахмутом та Оріховим провалилися.
Як зазначається у зведенні, за останній тиждень російські війська зробили узгоджені зусилля щодо проведення локальних контратак проти наступу українських сил як на Оріхівському, так і на Бахмутському напрямках.
У коментарях, які були опубліковані російською військовою спільнотою, прослідковується розчарування, особливо серед тих, хто брав участь у цих контратаках, особливо в районі Бахмута, з повідомленнями про "непродумані" наступи, відсутність артилерійської підтримки та тяжкі втрати.
За даними британської розвідки, протягом останніх дев'яти місяців російські війська в Україні довели свою здатність проводити рішучі оборонні операції.
"Однак вони продовжують демонструвати лише мінімальні можливості у наступі. Командирам доводиться важко організовувати складні спільні дії, концентрувати достатні артилерійські боєприпаси і підтримувати високий моральний і наступальний дух", - повідомили у міноборони Британії.