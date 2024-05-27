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Багато постраждалих, зруйнована будівля: РФ вдарила КАБами по центру Харкова

Ангеліна Підвисоцька
27 травня 2024, 17:00оновлено 27 травня, 17:45
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Російські окупанти атакували авіабомбами цивільне підприємство. Вже відомо про загиблих.
Багато постраждалих, зруйнована будівля: РФ вдарила КАБами по центру Харкова
РФ вдарила КАБами по центру Харкова / Колаж: Главред, фото: скріншот, Telegram

Російські окупанти підняли у повітря ворожу авіацію та вдарили КАБами по Харкову. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

удар по Харькову
РФ вдарила КАБами по центру Харкова / фото: скріншот

Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив удар по центральному району Харкова. Він зазначив, що вибух пролунав у промзоні Холодногірському районі міста. Інформація щодо можливих руйнувань уточнюється.

удар по Харькову
РФ вдарила КАБами по центру Харкова / фото: скріншот

Згодом голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що за попередніми даними постраждали 4 людини. Інформації про жертв поки нема.

відео дня
удар по Харькову
РФ вдарила КАБами по центру Харкова / фото: скріншот

Згодом у Мережі з'явилось фото з місця ударів по Харкову. На кадрах видно 2 стовпи диму.

взрыв в Харькове
РФ вдарила КАБами по центру Харкова / фото: Telegram

Олег Синєгубов згодом додав, що кількість постраждалих зросла до 11-ти. Одна жінка загинула. Стало відомо, що окупанти вдарили по цивільному підприємству, є руйнування виробничих приміщень.

Багато постраждалих, зруйнована будівля: РФ вдарила КАБами по центру Харкова
Що таке КАБ? / Інфографіка: Главред

Що таке КАБ?

КАБ-500 - сімейство радянських і російських коригованих авіаційних бомб калібром 500 кілограмів, пише Вікіпедія.

Першу з сімейства - КАБ-500Л, керовану лазерним променем, було прийнято на озброєння 1975 року. У 1984 році була прийнята на озброєння наступна бомба цього сімейства - КАБ-500Кр, що наводиться на ціль за допомогою телевізійної ГСН. Надалі було розроблено КАБ-500С із наведенням за ГЛОНАСС.

Бойова частина бомби може бути бетонобійною для руйнування бетонних перекриттів, фугасною і об'ємнодетонуючою для ураження піхоти і техніки, зокрема в укриттях, ударною хвилею.

Керована (коригована) авіаційна бомба (КАБ) належить до високоточної зброї. Властивість планування, якою володіють КАБ, дає змогу літакам-носіям застосовувати їх без входу в зону об'єктової ППО противника.

Удари РФ по Харкову 25 травня - останні новини:

Як повідомляв Главред, вдень 25 травня росіяни вдарили КАБами по Харкову. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що один з ударів був спрямований на будівельний гіпермаркет, де було багато людей. Незабаром окупанти здійснили ще один удар по Центральному парку Харкова.

Президент Зеленський зазначив, що росіяни завдали удару по торговому центру в Харкові вдень, коли всередині було багато працівників і відвідувачів. Він назвав цей удар черговим проявом "російського божевілля" і закликав світових лідерів підтримати Україну та надати засоби ППО для захисту від російських атак.

Пізніше слідчі назвали кількість зниклих безвісти в Харкові. Серед них виявилися і працівники ТЦ, і відвідувачі. Наразі триває пошукова операція та ідентифікація тіл.

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