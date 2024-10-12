У Польщі готуються збивати ракети: Сікорський зробив важливе повідомлення

В найближчі тижні на півночі Польщі буде відкрито базу протиракетної оборони НАТО. Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, пише PAP.
"Найближчими тижнями відкриємо базу протиракетної оборони в Редзіковому неподалік Пуцька. Це база, про яку ми домовилися зі США", – сказав Сікорський.
Він також повідомив, що вів переговори, "щоб системи ПРО могли збивати й російські ракети, спрямовані на Польщу, а не тільки іранські ракети, спрямовані на США".
Зазначається, що про оперативну готовність до початку місії нової бази, яка є частиною протиракетного щита НАТО, ще в липні заявляв Єнс Столтенберг, який на той час обіймав посаду генсека Альянсу. База в Редзіковому є внеском США в інтегровану систему протиповітряної та протиракетної оборони НАТО.
Хто такий Радослав Сікорський
Польський політик, політолог і журналіст.
У 2005-2007 роках — міністр оборони Польщі, з листопада 2007 по вересень 2014 і з грудня 2023 року - міністр закордонних справ в уряді Дональда Туска.
До 2007 року перебував у партії Право і справедливість, в даний час є членом Громадянської платформи, пише Вікіпедія.
22 грудня 2023 року Скіроський прибув в Україну. Це була його перша закордонна поїздка на посаді глави польського МЗС.
На брифінгу в Києві Сікорський заявив, що Польща хоче бачити Україну членом Європейського Союзу в кінці десятиліття – і в межах її міжнародно визнаних кордонів.
Він додав, що Польща є справжнім другом України, і "зараз, коли на фронті патова ситуація, ця ситуація є випробуванням цієї дружби".
"Ми також усвідомлюємо, що якщо Україна переможе, це зміцнить моральний дух не лише самої України, але і всього вільного світу, тому Україна повинна перемогти", – заявляв глава польського МЗС.
Чи може НАТО збивати російські ракети - останні новини
Нагадаємо, раніше, речниця Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що НАТО не буде перехоплювати ракети і безпілотники над Україною так, як робить це над Ізраїлем.
Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський говорив, що Польща могла б збивати російські ракети, які летять по Україні, в тому разі, якби вони загрожували українським АЕС. Наприклад, Чорнобильській атомній електростанції.
Він також заявляв, що Польща та інші країни, які межують з Україною, зобов'язані збивати російські ракети до того, як вони увійдуть в їхній повітряний простір. Перехоплення ракет РФ над територією України необхідне, щоб убезпечити польських громадян.
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