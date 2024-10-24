Польща передасть Україні власні винищувачі МіГ-29, але є важлива умова

Варшава має 10-15 літаків МіГ-29, однак не поспішає передавати їх Україні через свою "незахищенісь".

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Польща зможе передати власні винищувачі МіГ-29 Україні / колаж: Главред, фото: polsatnews.pl, Вікіпедія

Тимчасовий повірений Польщі в Україні Пйотр заявив, що Польща зможе передати власні винищувачі МіГ-29 Україні. Втім, лише тоді, коли отримає західні винищували від союзників для власних потреб.

Він повідомив в інтерв'ю "Укрінформ", що Варшава має 10-15 літаків МіГ-29. Ці винищувачі використовують як частину протиповітряної оборони. За словами Лукасевич, Польща не може передати ці літаки, бо буде почуватися незахищеною.

"Наша країна наразі здійснює масштабну трансформацію військово-повітряних сил. Ми купуємо новинки в наших партнерів - літаки F-16 та F-35. Але процес ще триває, тому ми не можемо дозволити собі втратити навіть цей десяток МіГ-29", - висловився політик. відео дня

Винищувач МіГ-29 МіГ-29 (за кодифікацією НАТО: Fulcrum — "точка опори") — радянський та російський багатоцільовий винищувач четвертого покоління.

Був розроблений в 1970-х роках в Дослідному конструкторському бюро імені Мікояна, передає Вікіпедія. МіГ-29 призначений для знищення керованими ракетами та вогнем з бортової гармати всіх типів повітряних цілей в простих і складних метеоумовах у вільному просторі та на фоні землі, зокрема в умовах перешкод, а також для ураження наземних цілей із застосуванням некерованих засобів ураження в умовах візуальної видимості.

Лукасевич закликав союзників допомогти Польщі "заповнити прогалини" та надіслати "кілька ескадрилій інших літаків, щоб дати час наростити власні спроможності", аби в подальшому передати МіГ для українських Збройних сил.

Як повідомлялося, перші французькі винищувачі Mirage 2000 будуть в Україні вже у першому кварталі 2025-го. Важливою особливістю цих винищувачів стане їхнє озброєння - літаки будуть оснащені крилатими ракетами Scalp та бомбами AASM.

Передача Україні F-16 - останні новини

Нагадаємо, що Україна отримала перші F-16 від Нідерландів. Міністр оборони країни Рубен Брекелманс офіційно оголосив, що перші голландські F-16 були доставлені в Україну. Решту літаків він обіцяє передати Україні в найближчі місяці.

Стало відомо, коли в Україні буде повна ескадилья F-16. У США вирішили переорієнтувати підготовку пілотів з України, що навчаються керуванню F-16 з досвідчених льотчиків на молодших курсантів. Це рішення аргументують тим, що в Україні недостатньо досвідчених пілотів, які знають англійську мову.

У США видали дивну причину, чому ЗСУ не можуть отримати далекобійні ракети для F-16. Посадовці США вирішили просувати ще одну формальну причину, чому ще немає "зеленого світла" на далекобійні ракети повітряного базування для України, тоді як оборонне відомство наполягає на передаванні цього озброєння Україні.

Що відомо про винищувач F-16 / Інфографіка: Главред

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