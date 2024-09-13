Україна може отримати польські МіГ-29, однак є умова - Сікорський

Рішення щодо передачі Україні додаткових винищувачів будуть приймати в залежності від допомоги союзників.

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Польща готова надавати Україні більше техніки та озброєння / Колаж: Главред, фото: U.S. Air Force, скрін з відео

Польща може передати Україні додаткові літаки МіГ-29. Про це під час пресконференції з очільником МЗС України Андрієм Сибігою заявив польський колега Радослав Сікорський.

За його словами, є одна умова щодо передачі винищувачів Україні - рішення Польщі залежатиме від того, чи матиме країна достатньо ресурсів для захисту власного неба.

Варшава наразі розглядає можливість передачі чергових партій техніки і, ймовірно, МіГ-29, які захищають небо Польщі. Позитивне рішення буде тоді, коли союзники допоможуть із патрулюванням повітряного простору Польщі.

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Сікорський також прокоментував передачу Україні іншої техніки, яку українські сили застосовувати на фронті та у Курській області. Це близько 400 танків, гаубиці Krab і пускові установки Piorun.

"І я з великим задоволенням почув, що наша техніка, яка виробляється в Польщі, дуже добре себе показала", – наголосив політик.

Хто такий Радослав Сікорський? Польський політик, політолог і журналіст. У 2005-2007 роках — міністр оборони Польщі, з листопада 2007 по вересень 2014 і з грудня 2023 року - міністр закордонних справ в уряді Дональда Туска. До 2007 року перебував у партії Право і справедливість, в даний час є членом Громадянської платформи, пише Вікіпедія.

Заяви та рішення Польщі в контексті війни в Україні

Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував нещодавні погрози кремлівського диктатора Володимира Путіна щодо дозволу на удари по країні-агресору Росії західним далекобійним озброєнням. Він переконаний, що це є спробою відмовити союзників від надання допомоги Україні і хоча події в Україні, зокрема на фронті, вимагають серйозного ставлення, однак не заяви російської сторони.

Напередодні стало відомо, що в рамках ініціативи щодо закупівлі артилерійських снарядів по всьому світу для України Польща пообіцяла свою фінансову підтримку, однак досі жодного внеску країна не зробила.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував можливість польських систем ППО збивати російські ракети на власній території і зазначив, що для цього потрібне детальне вивчення об'єкта, що перетнув повітряний простір країни.

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