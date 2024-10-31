Попри домовленості Польща знайшла причину не передавати Україні МіГ-29 - Зеленський

Польща відмовилася не лише передавати Україні винищувачі, але й збивати ними російські ракети самостійно.

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Зеленський відкрив карти, чому Україні досі не передали МіГ-29 / Колаж: Главред, фото: Командування ПС ЗСУ, Офіс президента України

Що сказав Зеленський:

Прохання збивати ракети над заходом України не було почуте

Домовленості з НАТО не дали Україні отримати МіГи від Польщі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Польща проігнорувала передачу Україні літаків МіГ-29, навіть після того, як з НАТО була укладена домовленість.

Про це він заявив під час прес-конференції на Закарпатті. Зеленський зауважив, що попри добросусідські відносини, Польща не допомогла вирішити Україні одну з критичних проблем - збиття російських ракет жодним із запропонованих шляхів.

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"Є різні виклики, ми постійно просили їх збивати ракети, які йдуть у напрямку Польщі. Там у нас Стрий, газосховища, країна від цього газопостачання залежить, життя наше", - сказав він.

МіГ-29 / Інфографіка: Главред

Спершу польських чиновників просили посилити захист міста Стрий, оскільки в України немає достатньої кількості систем для захисту газосховища, однак поляки так і не наважилися збивати російські ракети над цією територією.

"Що поляки? Збивають? Ні. Поляки сказали, що готові збивати, якщо в цьому рішенні не будуть одні, якщо НАТО їх підтримає", - наголосив президент.

Зеленський сказав, що згодом Україні вдалося домовитися з колишнім генеральним секретарем НАТО щодо надання Польщі поліцейської місії, яка б дозволила нарешті вирішити питання з МіГ-29.

"Це літаки НАТО. Ми дуже хотіли отримати МіГи від Польщі, але вони нам не могли передати, тому що у них не вистачало своїх. Тому ми домовилися з НАТО, що вони їм виділять поліцейську місію, як у наших балтійських друзів", - пояснив президент.

Але і після цього Польща не передала Україні винищувачі, адже на це знайшлася інша причина. Тоді українські чиновники почали вести переговори про те, щоб напряму отримати МіГи, аби самостійно захищати повітряний простір на заході України від ворожих ракет.

Винищувач МіГ-29 МіГ-29 (за кодифікацією НАТО: Fulcrum — "точка опори") — радянський та російський багатоцільовий винищувач четвертого покоління.

Був розроблений в 1970-х роках в Дослідному конструкторському бюро імені Мікояна, передає Вікіпедія. МіГ-29 призначений для знищення керованими ракетами та вогнем з бортової гармати всіх типів повітряних цілей в простих і складних метеоумовах у вільному просторі та на фоні землі, зокрема в умовах перешкод, а також для ураження наземних цілей із застосуванням некерованих засобів ураження в умовах візуальної видимості.

Передача Україні винищувачів МіГ-29 від Польщі

Нагадаємо, Главред писав, що польські чиновники неодноразово наголошували на нібито готовності відправити в Україну старі винищувачі, про це заявляв і очільник МЗС країни Радослав Сікорський.

Раніше тимчасовий повірений Польщі в Україні Пйотр також заявив, що Польща зможе передати власні винищувачі МіГ-29 Україні. Втім, лише тоді, коли отримає західні винищували від союзників для власних потреб.

Про необхідність отримання Польщею сучаснішої заміни МіГ-29, як-от замовлених у США F-35 також заявляв міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Однак, як бачимо, далі балачок справа не заходила.

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