Польща незадоволена: країна не отримала таємні додатки Плану перемоги

Польське МЗС буде говорити на цю тему з українською стороною.

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Таємні додатки до плану перемоги / колаж: Главред, фото: Офіс президента

Польща не отримала доступ до таємних додатків українського Плану перемоги, який президент Володимир Зеленський презентував партнерам. Про це розповів заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Теофіл Бартошевський, передає PAP.

За його словами, Варшава має бути включена до списку країн, яких ознайомили з таємною інформацією.

"Ми надали Україні військову допомогу у найбільш важливий спосіб. Коли Німеччина говорила про те, щоб відправити їм каски, ми відправили їм 320 танків. Тому наш внесок, очевидно, був значним, особливо на початку, коли він був найбільш необхідним", - заявив він. відео дня

Заступник міністра закордонних справ Польщі також нагадав, що за словами Зеленського, досьє "були передані тим країнам, які конкретно мають можливість підтримати Україну" у спосіб, передбачений планом.

Він додав, що польське МЗС буде говорити на цю тему з українською стороною, тому що вони перебувають в постійному контакті.

План перемоги / Інфографіка: Главред

Що таке план перемоги Зеленського? План перемоги Зеленського - мирний план, який президент України Володимир Зеленський презентував під час візиту до США президенту Джо Байдену та двом кандидатам на президентське крісло в Білому домі - демократці Камалі Гарріс і республіканцю Дональду Трампу.



За даними The Times, план, насамперед, передбачає надання Україні довгострокових гарантій підтримки з боку Заходу. При цьому гарантії мають бути такими, щоб від них не могла відмовитися нова адміністрація США в разі потенційної перемоги на виборах Дональда Трампа.

План перемоги України - що відомо

Нагадаємо, 16 жовтня президент Володимир Зеленський представив План перемоги у Верховній Раді України. Він складається з п'яти пунктів, серед них геополітичні, військові, економічні та безпекові. Перші чотири розраховані на період війни, п'ятий – на повоєнний час.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що у таємних додатках до плану перемоги України йдеться про можливість проведення ударів вглиб території Росії. Також визначено необхідну для цього зброю.

В той же час, канцлер Німеччини Олаф Шольц не підтримує центральні пункти плану перемоги президента Володимира Зеленського, тому що побоюється ескалації.

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