Атака ракетами й дронами: у КМВА назвали ймовірні цілі нових ударів РФ по Києву

Росіяни можуть спробувати виснажити ППО навколо столиці, не виключає Михайло Шаманов.

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РФ може готувати новий удар по Києву / Колаж: Главред, Фото: КГВА

Київ є пріоритетною ціллю російських окупантів, тому не виключені нові удари РФ по столиці України, заявив спікер Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов.

"Він (ворог, - ред.) буде витрачати дорогоцінні ракети, зокрема й на столицю. Це і крилаті ракети, і балістика, і дрони", - підкреслив він у коментарі РБК-Україна.

Водночас представник КМВА попередив про те, що російські окупанти можуть спробувати виснажити протиповітряну оборону навколо столиці, уразити об'єкти інфраструктури, центри ухвалення рішень, а також західні системи ППО, що захищають столицю України. Говорячи про ймовірність нових ударів по Києву, він не виключив, що це можуть бути як дронові, так і комбіновані удари.

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"Це спроба виснажити ППО навколо Києва, уразити об'єкти інфраструктури, центри ухвалення рішень або сили і засоби ППО західних зразків. Прогнозуємо, що атаки триватимуть. Тому ще раз скажу про безпеку - життя і здоров'я українців це найголовніше, що в нас є", - додав Шаманов.

Що таке крилата ракета? Крилата ракета (КР) - ракетна зброя одноразового запуску, наземного, повітряного і морського базування, траєкторія польоту якого визначається аеродинамічною підйомною силою крила, тягою двигуна і силою тяжіння.

В даний час є безпілотною зброєю.

Удари РФ по Києву - останні новини за темою

Нагадаємо, вранці в понеділок, 2 вересня, у Києві прогриміла серія потужних вибухів - РФ завдала ракетного удару по місту. Столична влада повідомила про роботу ППО.

Унаслідок ракетного удару в місті сталося падіння уламків у Голосіївському, Святошинському, Дніпровському та Шевченківському районах. Зафіксовано загоряння автомобілів і пошкодження нежитлових приміщень. За даними КМВА, силами і засобами протиповітряної оборони в повітряному просторі столиці було знищено понад десяток крилатих ракет і близько десятка балістичних. Крім того, був збитий ударний безпілотник.

Як повідомлялося раніше, країна-агресор РФ влаштувала чергову повітряну атаку на Київ. Окупанти застосували ударні дрони Shahed. Як повідомили в Київській міській військовій адміністрації, дрони запустили з території Курської області РФ, безпілотники пролетіли в Сумську і Чернігівську області та заходили в бік Києва зі східного і північно-східного напрямків.

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