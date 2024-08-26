Вночі Київ був атакований дронами: до 10 "Шахедів" збито на підступах до столиці

У Києві обійшлося без руйнувань і постраждалих.

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РФ запускала дрони з Курської області / Колаж: Главред, фото: 126 окрема бригада ТРО, Сили оборони Півдня

У ніч на понеділок, 26 серпня, країна-агресор РФ влаштувала чергову повітряну атаку на Київ. Окупанти застосували ударні дрони "Shahed".

Як повідомили в Київській міській військовій адміністрації, дрони запустили з території Курської області РФ, безпілотники пролетіли в Сумську та Чернігівську області й заходили в бік Києва зі східного та північно-східного напрямків.

"Силами і засобами протиповітряної оборони близько десятка [дронів] знищено ще на підступах до міста", - зазначили в КМВА.

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У Києві обійшлося без руйнувань і постраждалих.

Атаки РФ на Україну

В Україні пізно ввечері 19 серпня прогриміли вибухи. Їх було чутно в багатьох областях. Російські окупанти атакували регіони "Шахедами".

У ніч на 20 серпня окупанти запустили по Україні майже три десятки повітряних цілей. Загалом вони атакували нашу державу 26 ударними дронами та кількома ракетами різного типу.

Повідомлялося, що російські окупанти під час атаки в ніч на 20 серпня завдали удару по промисловому об'єкту в Тернополі. Там прогримів вибух, після чого спалахнула пожежа.

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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