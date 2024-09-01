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Росія знову лякає ядерною зброєю: окупанти планують змінити "ядерну доктрину"

Степан Гафтко
1 вересня 2024, 23:06
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Росіяни постійно нагадували раніше, що ядерна доктрина - це важливий інструмент, до якого можуть внести зміни у разі потреби.
Росія знову лякає ядерною зброєю: окупанти планують змінити 'ядерну доктрину'
Ядерна доктрина РФ / колаж: Главред, Вікіпедія, УНІАН

У зв'язку із діями Заходу Росія вирішила переписати ядерну доктрину, про яку вони раніше вже згадували, погрожуючи західним державам у разі підтримки України. Про це повідомляє ряд російських ЗМІ із посиланням на заяву заступника глави МЗС РФ Сергія Рябкова.

"Як це неодноразово зазначалося з нашого боку, робота в просунутій стадії, і є чітка установка на те, щоб внести корекцію, яка, зокрема, зумовлена вивченням та аналізом досвіду розвитку конфліктів останніх років, включно, зрозуміло, з усім тим, що пов'язане з ескалаційним курсом наших західних противників у зв'язку з війною", - зазначив Рябков.

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Він також заявив, що на даний момент доктрину та відповідний документ доопрацьовують. Про конкретні терміни його зміни та затвердження ще говорити зарано.

Раніше Володимир Путін наголошував, що російська ядерна доктрина - живий інструмент, до якого в разі потреби можуть бути внесені зміни.

Які країни володіють ядерною зброєю
Які країни володіють ядерною зброєю/ Інфографіка: Главред

Ядерна агресія Росії - останні новини

Нагадаємо, українські та європейські аналітики зазначають, що диктатор Володимир Путін блефує, коли заявляє про ядерну війну та ядерну атаку з боку РФ по Європі та Україні.

Раніше в РНБО попередили, що російський диктатор Володимир Путін може прийняти рішення завдати тактичного ядерного удару у разі розгрому армії РФ у війні в Україні.

Напередодні стало відомо, що Кремль переконався в ефективності ядерної зброї без її застосування - шляхом шантажу і погроз. Тому, ймовірність, що в цій війні скаже своє слово ядерна зброя невелика, але її не варто недооцінювати.

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ядерна зброя війна Росії та України
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