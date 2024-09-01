Росія знову лякає ядерною зброєю: окупанти планують змінити 'ядерну доктрину'

Росіяни постійно нагадували раніше, що ядерна доктрина - це важливий інструмент, до якого можуть внести зміни у разі потреби.

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Ядерна доктрина РФ / колаж: Главред, Вікіпедія, УНІАН

У зв'язку із діями Заходу Росія вирішила переписати ядерну доктрину, про яку вони раніше вже згадували, погрожуючи західним державам у разі підтримки України. Про це повідомляє ряд російських ЗМІ із посиланням на заяву заступника глави МЗС РФ Сергія Рябкова.

"Як це неодноразово зазначалося з нашого боку, робота в просунутій стадії, і є чітка установка на те, щоб внести корекцію, яка, зокрема, зумовлена вивченням та аналізом досвіду розвитку конфліктів останніх років, включно, зрозуміло, з усім тим, що пов'язане з ескалаційним курсом наших західних противників у зв'язку з війною", - зазначив Рябков. відео дня

Він також заявив, що на даний момент доктрину та відповідний документ доопрацьовують. Про конкретні терміни його зміни та затвердження ще говорити зарано.

Раніше Володимир Путін наголошував, що російська ядерна доктрина - живий інструмент, до якого в разі потреби можуть бути внесені зміни.

Які країни володіють ядерною зброєю/ Інфографіка: Главред

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Нагадаємо, українські та європейські аналітики зазначають, що диктатор Володимир Путін блефує, коли заявляє про ядерну війну та ядерну атаку з боку РФ по Європі та Україні.

Раніше в РНБО попередили, що російський диктатор Володимир Путін може прийняти рішення завдати тактичного ядерного удару у разі розгрому армії РФ у війні в Україні.

Напередодні стало відомо, що Кремль переконався в ефективності ядерної зброї без її застосування - шляхом шантажу і погроз. Тому, ймовірність, що в цій війні скаже своє слово ядерна зброя невелика, але її не варто недооцінювати.

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