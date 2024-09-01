Усе у вогні, є поранені: РФ вдарила ракетою по дитбудинку в Сумах

Російські окупанти вдарили по будівлі, в якій розміщений дитячий будинок і центр реабілітації дітей.

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РФ вдарила по дитбудинку в Сумах / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, з відкритих джерел (ілюстративне фото)

Російські окупанти вдарили ракетою по дитячому будинку в Сумах. Про це повідомляє Сумська ОДА.

Зазначається, що в будівлі, яка була під ворожою атакою, також розміщувався центр соціально-психологічної реабілітації дітей. Поруч із будівлею розташовані багатоповерхові житлові будинки.

"Російські терористи вкотре вчинили злочин проти мирного населення Сумщини. На місці працюють усі необхідні служби. Людям надається медична допомога. Наслідки ворожої атаки уточнюються. Ніколи не пробачимо ворогу його злодіянь! Він відповідатиме за сльози наших дітей! Дотримуйтесь правил безпеки, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - йдеться в повідомленні. відео дня

Наразі немає інформації про постраждалих або загиблих.

За даними кореспондента Главреда, у житлових будинках поблизу вибито вікна.

У Мережі з'явилося відео з наслідками ракетного удару по Сумам. На кадрах видно зруйновану будівлю, навколо все у вогні. Є постраждалі.

Дивіться відео про ракетний удар по дитячому будинку в Сумах:

РФ вдарила по дитбудинку в Сумах / фото: скріншот

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