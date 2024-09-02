Палають будинки та авто: після удару РФ по Києву у Бєлгороді пролунали вибухи

Сили та засоби протиповітряної оборони працювали як у Бєлгороді, так і в районі, заявив губернатор Бєлгородської області.

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У російському Бєлгороді пролунала серія потужних вибухів / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, телеграм-канал губернатора Бєлгородської області

Вранці 2 вересня у російському Бєлгороді пролунала серія потужних вибухів. В кількох районах міста виникли пожежі, є значні руйнування. Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков та місцеві пабліки.

Російський губернатор заявив, що сили ППО працювали як у самому Бєлгороді, так і в районі.

"У місті Бєлгород є прямі влучання в один соціальний та один комерційний об'єкти. Також сталося загоряння автомобіля", - сказав Гладков.

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У населеному пункті Дубове, за словами Гладкова, загорілися два житлові будинки та чотири автомобілі. На місці події працюють екстренні служби РФ, які намагаються локалізувати наслідки вибухів.

Традиційно Росія звинувачує Україну в обстрілі. Проте відомо, що з Бєлгородської області росіяни регулярно атакують Україну, зокрема, 30 серпня вони завдали удару авіабомбами по Харківщині.

У Мережі вже з'явилися відео та фотографії з Бєлгорода, які демонструють масштаби руйнувань у країні-агресорі РФ:

Що відомо про Бєлгородську область? Бєлгородська область — область Російської Федерації, що розташована в Центральній Росії на 500—700 км на південь від Москви, на кордоні з Україною. Майже вся територія області (крім п'яти північних районів) належить до української національної території. У сучасних межах Бєлгородська область існує з 6 січня 1954 року. Обласний центр — місто Бєлгород, повідомляє Вікіпедія.

Вибухи у Бєлгороді - останні новини

Нагадаємо, після масованого удару Росії по Харкову 1 вересня, в Бєлгороді та околицях прогриміли потужні вибухи. Російські ЗМІ повідомляли про постраждалих і пошкодження міської інфраструктури.

Також 30 серпня у Бєлгороді пролунали сильні вибухи, про що повідомили місцеві жителі. Влада міста заявила, що система ППО збила кілька повітряних цілей, проте снаряд влучив у автомобіль.

Як повідомляв Главред, 25 червня ЗСУ провели масовану атаку дронами по Бєлгородській області. Тоді губернатор регіону Гладков заявив, що їхні сили ППО начебто збили 29 ударних БпЛА.

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