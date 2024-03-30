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ATACMS в Україні: генерал-розвідник назвав цілі для ударів ЗСУ

Олексій Тесля
30 березня 2024, 19:28
Передача ATACMS створить умови для нанесення потужних ударів по ворогу, впевнений Микола Маломуж.
маломуж
Микола Маломуж оцінив перспективи отримання далекобійних ракет / Колаж: Главред, Фото: Defense.gov/Arkansas Army National Guard, УНІАН

Колишній глава Служби зовнішньої розвідки, генерал армії України Микола Маломуж прокоментував питання передачі Україні західними союзниками далекобійних ракет.

"Раніше було ухвалено рішення про передачу Україні ракет ATACMS: спочатку партії ракет з обмеженим радіусом дії (126 км), а потім - ракет дальністю до 300 км", - заявив він в інтерв'ю Главреду.

При цьому умовою називають відмову від ударів по території країни-агресора РФ. Експерт зазначив, що перша партія ATACMS в Україну вже надходила, а тепер стоїть питання про надання потужніших ATACMS (бойовий заряд 250-300 кг) і більшого радіусу дії (до 300 км).

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"Такі ракети зможуть завдавати ефективних ударів по великих об'єктах (аеродромах, пускових установках, захищених складах боєприпасів, нафтобазах), які розташовані на територіях, окупованих Росією. Зокрема й по об'єктах у Криму, де базується Чорноморський флот РФ. Тобто йдеться про об'єкти, які Росія використовує для нанесення ракетних ударів по Україні, пусків "шахедів", польотів літаків тощо", - вважає він.

Співрозмовник нагадав, що Пентагон знайшов гроші на допомогу Україні - приблизно 400 мільйонів доларів і на цю суму Україна отримає боєприпаси, ракети для HIMARS, а також частково ракети ATACMS.

"Не будемо називати точну кількість ATACMS, які можуть нам передати: це може бути і десяток, і кілька десятків. Утім, це створить ударний кулак, який знищуватиме бойові системи противника на окупованих територіях, у фронтовій і прифронтовій зоні. Пізніше, після голосування пакета допомоги на 60 мільярдів доларів наприкінці березня або на початку квітня, ATACMS можуть надати більше", - прогнозує він.

Колишній глава СЗР додав, що отримання ATACMS створить умови для нанесення потужних ударів по ворогу.

"Постачання першої партії ATACMS в Україну може відбутися або наприкінці березня, або у квітні. А в перспективі, якщо буде затверджено великий пакет допомоги, ATACMS надійдуть навесні-влітку. Разом зі Storm Shadow, SCALP і SAMP/T вони створять потужний системний блок високоточних далекобійних ракет, які дадуть нам змогу діставати глибокі та середні тили ворога", - резюмував Маломуж.

ATACMS в Україні: генерал-розвідник назвав цілі для ударів ЗСУ
/ Инфографика Главреда

Хто такий Микола Маломуж

Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Передача Україні ракет ATACMS

Як повідомляв Главред, адміністрація президента США Джо Байдена працює над наданням Україні потужних балістичних ракет великої дальності після місяців прохань українських офіційних осіб. Спочатку поставлялися старі моделі ракет середньої дальності, а тепер США схиляються до відправки більш далекобійної версії.

Нагадаємо, Білий дім оголосив про новий пакет військової допомоги для України на 300 млн доларів, який включає артилерійські снаряди, ракети для протиповітряної оборони та інше обладнання. Це перший пакет озброєнь у 2024 році, фінансові кошти на нього було виділено з коштів, схвалених Конгресом раніше.

Раніше повідомлялося про ймовірну передачу Україні далекобійних ракет ATACMS у рамках першого пакета допомоги від США за багато місяців.

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Микола Маломуж війна Росії та України ATACMS
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