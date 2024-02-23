УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Передача нових партій ATACMS Україні: в Білому домі зробили важливу заяву

Юрій Берендій
23 лютого 2024, 11:02оновлено 23 лютого, 11:45
В Білому домі зазначили, що в той час, як Когнрес США не можде прийняти рішення про допомогу Україні, Росія отримує балістичні ракети із Ірану.
Передача нових партій ATACMS Україні: в Білому домі зробили важливу заяву
В США зробили важливу заяву щодо передачі Україні ракет ATACMS / Колаж Главред, фото: Офіс президента, US Army

Питання передачі Україні систем ATACMS залишається актуальним. Про це заявив радник Білого дому з питань комунікацій в сфері національної безпеки Джон Кірбі під час зустрічі з пресою, передає Голос Америки.

Він також відзначив, що США передали Україні інші системи, аналогічні до ATACMS, які виявилися ефективними на полі бою.

"Ми ніколи не знімали ATACAMS з порядку денного. Вони все ще є невіддільною частиною дискусій, які ми ведемо з Україною", – сказав Кірбі.

відео дня

Водночас, він відзначив, що в даний момент Сполучені Штати не можуть навіть постачити боєприпаси Україні, оскільки Конгрес ще не схвалив додаткову допомогу для України. Він пояснив, що коли в українських військових закінчуються кулі та артилерійські снаряди, вони змушені приймати важливі рішення на полі бою, щоб лише утриматися на ключових позиціях.

За словами Кірбі, така ситуація виникає в той час, коли Іран та Північна Корея надають Росії значну кількість безпілотників, керованих авіаційних бомб і артилерійських боєприпасів. Крім того, у ЗМІ з'явилися повідомлення про передачу Іраном Росії балістичних ракет.

"Подумайте, з чим стикається Україна. Росія отримує зброю та боєприпаси з Ірану та Північної Кореї…Тим часом Палата представників Конгресу США залишає Україну напризволяще. Не сумнівайтеся ні на мить, що Володимир Путін не використовує все це", – застеріг Кірбі.

Він додав, що Москва вже деякий час поглиблює свої зв'язки з Іраном, а "потенційна гонитва за балістичними ракетами" з їхньою дальністю дії та руйнівною силою, "є ще одним доказом" того, що Путін розраховує на бездіяльність Конгресу.

"Він явно вірить, що зараз є його найкращий шанс поставити Україну на коліна, що зараз настав час завдати глибшого удару в тилу, знищивши військові бази та військові частини і їх оборонну промисловість… Треба зараз ухвалити законопроєкт про додаткову допомогу", – сказав Кірбі.

Допомога США для України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, до весни Україна стикається зі "катастрофічною" нестачею боєприпасів та засобів протиповітряної оборони, що, за оцінкою США, може погіршитися без фінансування від Конгресу.

Президент України Володимир Зеленський висловив думку, що знайти альтернативу американській допомозі буде дуже важко, якщо США раптом не схвалять її надання. Він підкреслив, що без цієї допомоги ще більше українських військових опиняться у лікарнях.

Американський оглядач Гел Брендс зауважив, що відмова США у допомозі Україні матиме серйозні та глобальні наслідки, підірвавши політику Америки на довгий час. Він також зауважив, що ніхто інший не зможе надати військову допомогу Україні у таких обсягах, як це робила Америка.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
новини США військова допомога
Реклама

Головне за день

Колону РФ спалили в попіл: потужний удар десантників ЗСУ потрапив на відео

Колону РФ спалили в попіл: потужний удар десантників ЗСУ потрапив на відео

11:49 Україна
"Ми не будемо просто стояти": Зеленский анонсував новий контрнаступ

"Ми не будемо просто стояти": Зеленский анонсував новий контрнаступ

11:24 Україна
Передача нових партій ATACMS Україні: в Білому домі зробили важливу заяву

Передача нових партій ATACMS Україні: в Білому домі зробили важливу заяву

11:02 Світ
Всі головні новини

Популярне

Роспропаганда зліпила з Путіна пілота , але з'явився ганебний нюанс 3484

Роспропаганда зліпила з Путіна "пілота", але з'явився ганебний нюанс

Огидне чудовисько : Сумська публічно накинулася на свого племінника 3204

"Огидне чудовисько": Сумська публічно накинулася на свого племінника

Favbet Foundation організував безкоштовні дитячі секції з футболу та баскетболу в Києві 3139

Favbet Foundation організував безкоштовні дитячі секції з футболу та баскетболу в Києві

Що може змусити Путіна вивести війська з України: генерал назвав 2 причини 2972

Що може змусити Путіна вивести війська з України: генерал назвав 2 причини

Останні новини

12:23

Коли будуть переговори з Росією та на яких умовах: Зеленський відповів

12:07

Потап і Каменських з'явилися на червоній доріжці в США не разом

11:59

Як позбутися цвілі у всьому домі: корисні народні методи

11:49

Колону РФ спалили в попіл: потужний удар десантників ЗСУ потрапив на відеоВідео

11:38

Як навчитись відкладати гроші: експерти назвали 5 правил економії в 2024 році

Блокада кордонів стосується всього Євросоюзу, вирішення проблеми варто шукати в Брюсселі – КульпаБлокада кордонів стосується всього Євросоюзу, вирішення проблеми варто шукати в Брюсселі – Кульпа
11:24

"Ми не будемо просто стояти": Зеленский анонсував новий контрнаступ

11:17

"Через це померла Началова": подруга розкрила діагноз Пугачової

11:16

Свіжі та хрусткі овочі: як правильно зберігати листя салату в холодильнику

11:02

Передача нових партій ATACMS Україні: в Білому домі зробили важливу заяву

Реклама
11:00

Вікторія Бекхем отримала серйозну травму на тренуванні

10:46

РФ стягнула "величезне" число артилерії: в ОП назвали найнебезпечніші ділянки фронту

10:42

Зеленський показав відео з тренувань українських пілотів на F-16Відео

10:40

Гороскоп на завтра 24 лютого: Раку - сильне переживання, Терезам - новий контракт

10:33

"Я тебе...": що сказав Чарльз Діані в ніч перед весіллям

10:14

"Ситуація досить важка": генерал Романенко оцінив наступ росіян на Харківщині

10:06

Зеленський запросив Байдена і Трампа в Україну та назвав мету візиту

09:43

У РФ великі втрати на чотирьох напрямках: ЗСУ "перемололи" сотні окупантів

09:08

"Речі, які довго не змінювалися": Зеленський назвав причину відставки Залужного

09:05

Окупанти могли захопити ще один населений пункт на Донбасі-ISW

08:31

"Путін - загроза для всього світу": Зеленський сказав, коли закінчиться війна в Україні

Реклама
08:17

"Десятки тисяч людей": Зеленський назвав співвідношення втрат України і Росії

08:10

Доля принців путінської РосіїПогляд

08:02

Ракетно-дроновий удар по Україні: вночі сили ППО збили 23 з 31"Шахеда"Фото

07:22

РФ вдарила "Шахедом" по багатоповерхівці в Дніпрі: під завалами шукають людейФото

06:43

РФ атакувала Одесу дронами й ракетами: загинули три людиниФотоВідео

06:10

Що змінять інтелектуальні дрони для ЗСУПогляд

05:30

Головоломка для тих, у кого блискучий зір: треба за 3 секунди знайти лисицю

05:04

Навіщо господині наносять піну для гоління на віник: незвичайний метод прибирання

04:37

Протести польських фермерів відрізняються від попередніх страйків - ДПСУ

04:04

Що робити, якщо скриплять двері: фахівці поділились геніальним лайфхаком

03:35

Країни НАТО теж повинні нам дякувати, ми виграли їм 2 роки часу – РоманенкоВідео

03:06

Крістіан Бейл змінився до невпізнання заради нової ролі

02:34

Артистки, вчені та борці за мир: хто став "Жінкою року" за версією журналу Time

02:02

Що можна зробити зі старих газет: 5 суперських порад

01:29

Головоломка на швидкість: потрібно знайти загадкову панду на старовинному фото

01:00

Як правильно доглядати за квіткою: головні помилки у вирощуванні кімнатних рослин

22 лютого, четвер
23:38

Олексій Залевський розкрив діагноз, який може прикувати його до ліжка

23:31

В Одесі прогримів вибух під час повітряної тривоги: окупанти запустили ракети

23:04

Жодного разу не були на фронті: Сирський виявив тисячі військових, які не воювали - Арахамія

22:58

Окупанти покарали хлопця з Криму, який писав Фаріон: що з ним зробили

Реклама
22:29

Хто стріляв у Боба: рецензія на фільм "Боб Марлі: одна любов"

22:23

Меган Маркл готова помиритися з Кейт Міддлтон і членами королівської сім'ї

22:07

Потрібно залишити ілюзії: генерал ЗСУ емоційно відповів щодо деокупації КримуВідео

21:54

Прикутий до ліжка: Чмерковському провели складну операцію на шиї

21:51

Україна зіткнеться з "катастрофічною" нестачею боєприпасів до весни - ЗМІ

21:37

"Там складні бої": у ЗСУ розказали про жорстокі бої біля Ласточкиного

21:37

Віра Брежнєва ніжно звернулася до колишнього чоловіка - Меладзе

21:29

Звернення Придністровʼя до Путіна: у ГУР оцінили ризики

20:49

РФ готує потужний наступ у "червоні дні": в ЗСУ розповіли про ситуацію на фронті

20:02

Придністровʼя готує звернення до Путіна, у ЗСУ кажуть про "цілком реальну" анексію

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Свята
Великий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЯке сьогодні свято
Війна з Росією
Росія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Цікаве
Усе про шоу-бізнесСпорт з Анітою ЛуценкоГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїУкраїнська мова з АвраменкомНародні прикмети
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти