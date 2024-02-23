Передача нових партій ATACMS Україні: в Білому домі зробили важливу заяву

В Білому домі зазначили, що в той час, як Когнрес США не можде прийняти рішення про допомогу Україні, Росія отримує балістичні ракети із Ірану.

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В США зробили важливу заяву щодо передачі Україні ракет ATACMS / Колаж Главред, фото: Офіс президента, US Army

Питання передачі Україні систем ATACMS залишається актуальним. Про це заявив радник Білого дому з питань комунікацій в сфері національної безпеки Джон Кірбі під час зустрічі з пресою, передає Голос Америки.

Він також відзначив, що США передали Україні інші системи, аналогічні до ATACMS, які виявилися ефективними на полі бою.

"Ми ніколи не знімали ATACAMS з порядку денного. Вони все ще є невіддільною частиною дискусій, які ми ведемо з Україною", – сказав Кірбі. відео дня

Водночас, він відзначив, що в даний момент Сполучені Штати не можуть навіть постачити боєприпаси Україні, оскільки Конгрес ще не схвалив додаткову допомогу для України. Він пояснив, що коли в українських військових закінчуються кулі та артилерійські снаряди, вони змушені приймати важливі рішення на полі бою, щоб лише утриматися на ключових позиціях.

За словами Кірбі, така ситуація виникає в той час, коли Іран та Північна Корея надають Росії значну кількість безпілотників, керованих авіаційних бомб і артилерійських боєприпасів. Крім того, у ЗМІ з'явилися повідомлення про передачу Іраном Росії балістичних ракет.

"Подумайте, з чим стикається Україна. Росія отримує зброю та боєприпаси з Ірану та Північної Кореї…Тим часом Палата представників Конгресу США залишає Україну напризволяще. Не сумнівайтеся ні на мить, що Володимир Путін не використовує все це", – застеріг Кірбі.

Він додав, що Москва вже деякий час поглиблює свої зв'язки з Іраном, а "потенційна гонитва за балістичними ракетами" з їхньою дальністю дії та руйнівною силою, "є ще одним доказом" того, що Путін розраховує на бездіяльність Конгресу.

"Він явно вірить, що зараз є його найкращий шанс поставити Україну на коліна, що зараз настав час завдати глибшого удару в тилу, знищивши військові бази та військові частини і їх оборонну промисловість… Треба зараз ухвалити законопроєкт про додаткову допомогу", – сказав Кірбі.

Допомога США для України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, до весни Україна стикається зі "катастрофічною" нестачею боєприпасів та засобів протиповітряної оборони, що, за оцінкою США, може погіршитися без фінансування від Конгресу.

Президент України Володимир Зеленський висловив думку, що знайти альтернативу американській допомозі буде дуже важко, якщо США раптом не схвалять її надання. Він підкреслив, що без цієї допомоги ще більше українських військових опиняться у лікарнях.

Американський оглядач Гел Брендс зауважив, що відмова США у допомозі Україні матиме серйозні та глобальні наслідки, підірвавши політику Америки на довгий час. Він також зауважив, що ніхто інший не зможе надати військову допомогу Україні у таких обсягах, як це робила Америка.

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