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Які саме ATACMS отримає Україна: Коваленко оцінив арсенал ракет США

Яна Ставська
22 лютого 2024, 02:27
Однак доля такої передачі невідома - залежатиме від голосування конгресменів.
ATACMS, війська РФ
Україна вже випробувала ATACMS на полі бою / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, Вікіпедія

Найімовірніше, в осяжному майбутньому Україна може отримати ракети M57, певен військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

Коваленко відзначив головну родзинку цієї ракети - бойова частина проникаючого типу WAU-23 / B, яка значно ефективніша і потужніша, ніж БЧ М48.

Ще один варіант, який розглядає Коваленко, - M57E1.

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"Не думаю, що ці ракети ми можемо відразу отримати, але все ж не виключено. Справа в тому, що M57E1 - це проект модернізації наявних на балансі М39 і М39А1 до модифікації М57, в тому числі і з заміною бойової частини на боєголовку WAU-23/B. Але на відміну від серійної м57, модифікація Е1 має електронний далекомір, що дозволяє ініціювати повітряний вибух, а не контактний", - пояснив експерт.

Повітряний вибух осколково-фугасної бойової частини, додав він, дозволяє покрити значно більшу площу по поверхні, ніж вибух контактного, проникаючого типу. І він найбільш ефективний при застосуванні по скупченню техніки і живої сили.

Коваленко констатує, що на сьогодні у США на балансі стоять ракети ATACMS, з яких тільки модифікація M39 (ATACMS Block I) володіє дальністю ураження цілей 165 км, всі інші - 300 км.

Проте експерт не виключає, що всі ці модифікації цілком можуть бути передані Україні.

Особливості застосування кожної з цих модифікацій дозволить однаково ефективно боротися як проти аеродромів, живої сили, скупчення техніки, так і окремо розташованих об'єктів бункерного типу і просто незаконної забудови посеред протоки. Дальність ураження дозволяє охопити всі тимчасово окуповані території.

Хто такий Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попів. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи"Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий Одесит".

США готові передати Україні ATACMS великої дальності

Раніше NBC News писав, що якщо Конгрес США схвалить законопроект допомоги для України, то в одному з перших пакетів будуть ракети ATACMS великої дальності.

Наприкінці минулого року США почали постачати Україні ATACMS, але досі вони забезпечували лише старі системи середнього діапазону.

Але питання фінансування США поставок зброї в Україну залишається невизначеним через протидію з боку колишнього президента Дональда Трампа і його союзників-республіканців в Конгресі.

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війна в Україні ЗСУ Олександр Коваленко війна Росії та України ATACMS
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