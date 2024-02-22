Які саме ATACMS отримає Україна: Коваленко оцінив арсенал ракет США

Найімовірніше, в осяжному майбутньому Україна може отримати ракети M57, певен військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.
Коваленко відзначив головну родзинку цієї ракети - бойова частина проникаючого типу WAU-23 / B, яка значно ефективніша і потужніша, ніж БЧ М48.
Ще один варіант, який розглядає Коваленко, - M57E1.
"Не думаю, що ці ракети ми можемо відразу отримати, але все ж не виключено. Справа в тому, що M57E1 - це проект модернізації наявних на балансі М39 і М39А1 до модифікації М57, в тому числі і з заміною бойової частини на боєголовку WAU-23/B. Але на відміну від серійної м57, модифікація Е1 має електронний далекомір, що дозволяє ініціювати повітряний вибух, а не контактний", - пояснив експерт.
Повітряний вибух осколково-фугасної бойової частини, додав він, дозволяє покрити значно більшу площу по поверхні, ніж вибух контактного, проникаючого типу. І він найбільш ефективний при застосуванні по скупченню техніки і живої сили.
Коваленко констатує, що на сьогодні у США на балансі стоять ракети ATACMS, з яких тільки модифікація M39 (ATACMS Block I) володіє дальністю ураження цілей 165 км, всі інші - 300 км.
Проте експерт не виключає, що всі ці модифікації цілком можуть бути передані Україні.
Особливості застосування кожної з цих модифікацій дозволить однаково ефективно боротися як проти аеродромів, живої сили, скупчення техніки, так і окремо розташованих об'єктів бункерного типу і просто незаконної забудови посеред протоки. Дальність ураження дозволяє охопити всі тимчасово окуповані території.
Хто такий Олександр Коваленко
Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попів. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи"Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий Одесит".
США готові передати Україні ATACMS великої дальності
Раніше NBC News писав, що якщо Конгрес США схвалить законопроект допомоги для України, то в одному з перших пакетів будуть ракети ATACMS великої дальності.
Наприкінці минулого року США почали постачати Україні ATACMS, але досі вони забезпечували лише старі системи середнього діапазону.
Але питання фінансування США поставок зброї в Україну залишається невизначеним через протидію з боку колишнього президента Дональда Трампа і його союзників-республіканців в Конгресі.
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