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Передача Україні ракет Taurus: Шольц виступив у Бундестазі із важливою заявою

Юрій Берендій
13 березня 2024, 17:13оновлено 13 березня, 17:55
Шольц зазначив, що Німеччина випереджає багатьох західних країн за кількістю наданих Україні систем озброєння.
Передача Україні ракет Taurus: Шольц виступив у Бундестазі із важливою заявою
Шольц висловив категоричне рішення щодо передачі Україні ракет Taurus / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, УНІАН

Канцлер ФРН Олаф Шольц підтвердив свою позицію щодо невідправлення до України далекобійних ракет Taurus. За його словами, це може призвести до подальшої ескалації конфлікту і фактично означити пряму участь Німеччини у війні. Про це він повідомив під час "години запитань і відповідей" у Бундестазі в середу, передає Укрінформ.

"Для мене відправка в Україну ракет виключена… Це межа, яку я як канцлер не можу перетнути", - сказав Щольц.

Він підкреслив, що необхідно гарантувати неучасть Німеччини,, адже, на думку Шольца, застосування таких ракет вимагає участі німецьких солдатів. Це неприпустимо, навіть якщо солдати фактично не будуть знаходитися на території України, заявив глава уряду.

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Він виключив можливість використання цих ракет з радіусом дії до 500 км без контролю з боку німецьких військових, вказавши, що це було б безвідповідально і не лише призвело б до ескалації конфлікту, а й означало б пряму участь у війні.

"Це також думка інших відповідальних політиків у Європі", - додав Шольц.

Водночас, відповідаючи на закиди опозиції щодо недовіри до україсньких партнерів, він зазначив, що Україна чітко виконувала взяті на себе зобов'язання перед західними постачальниками озброєння.

"Ми довіряємо Україні! Те, що ми є другим найбільшим за обсягами надання підтримки партнером, - це показник великої довіри", - підкреслив Шольц.

Він зауважив, що ніхто в Європі не надає стільки допомоги Україні, як Німеччина, і підтвердив, що з початку повномасштабної війни Німеччина надала, зобов'язалася або запланувала допомогу на 28 млрд євро. Також канцлер наголосив, що у бюджеті на цей рік Берлін виділив понад 7 млрд євро на військову допомогу Україні, Франція – 3 млрд, Велика Британія – 2,5 млрд.

Крім цього, Німеччина, за його словами, випереджає інші країни заходу у постачанні Україні багатьох систем озброєнь.

Наразі Україні, за оцінками Шольца, потрібно більше боєприпасів, систем ППО і т.д., тому важливо виконати всі надані обіцянки.

Шольц підкреслив важливість продовження підтримки України, щоб та могла захищати себе, і заявив, що уряд і парламент зроблять все можливе для цього.

"Ми будемо невідкладно мобілізувати допомогу", - пообіцяв політик.

Він також вважає, що вирішення питання про кожну окрему систему озброєнь є центральним завданням. На його думку, цей підхід не можна вважати слабкістю.

Передача Україні ракет Taurus: Шольц виступив у Бундестазі із важливою заявою
Що відомо про ракети Taurus / Інфографіка: Главред

Ракети Taurus - що про них відомо

Taurus Kepd 350/150 - німецько-шведська авіаційна крилата ракета класу "повітря-поверхня" великої дальності. Вона призначена для високоточних ударів та ураження високозахищених і заглиблених цілей без заходу літака-носія в зону ППО противника.

Taurus позиціонується виробником як сімейство модульних ракет які можуть бути оснащені різними типами БЧ і стартувати з різних типів платформ: наземних, морських і авіаційних (без заходу носія в зону ураження ППО противника).

Ракета має вагу 1400 кг і довжину 5 метрів. Офіційна дальність польоту – 500 км.

Базова модель ракети Taurus оснащена тандемною бетонобійною бойовою частиною типу MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лідируючий заряд бойової частини – кумулятивний, основний заряд – фугасний, він розташований у високоміцному корпусі, форма якого оптимізована для пробивання бетону та важких порід ґрунту. Вага фугасного заряду разом із корпусом становить 400 кг, тоді як загальна вага бойової частини – 480 кг.

Висота польоту ракети становить 30-70 метрів, максимальна швидкість - 0,60-0,95 Маха. Наведення ракети на ціль відбувається за кількома системами: IBN (навігація на основі зображень), INS (інерційна навігаційна система), TRN (навігація з прив'язкою до місцевості) та MIL-GPS (система глобального позиціонування).

З відкритих джерел відомо, що Німеччина замовила 600 таких ракет у період із 2005 по 2010 рік. Нинішня ринкова вартість однієї ракети становить близько 1,2 млн. доларів США.

Передачас ракет Taurus до України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, партнери Олафа Шольца в урядовій коаліції тиснуть на канцлера Німеччини, щоб він відмовився від протидії передачі Україні крилатих ракет великої дальності Taurus.

Німецька опозиція вимагає роз’яснень щодо того, як саме канцлер Олаф Шольц прийшов до висновку, що передача ракет Taurus Україні може затягнути Німеччину у війну з Росією.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок підтримала ідею свого британського колеги Девіда Кемерона про обмін крилатими ракетами з Великою Британією, щоб Україна могла отримати далекобійну зброю.

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війна в Україні Олаф Шольц
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