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США працюють над відправленням Україні моделі ракет ATACMS великої дальності - NBC

Дмитро Відоменко
19 лютого 2024, 14:54оновлено 19 лютого, 15:28
Адміністрація президента Байдена працює над тим, щоб надати Україні нові потужні балістичні ракети великої дальності, пише NBC News.
Ракета, США
У США також є боєприпаси й артилерія, готові до негайного відправлення на Україну - NBC / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com і скріншот із відео

Адміністрація президента США Джо Байдена після кількох місяців прохань українських офіційних осіб працює над тим, щоб надати Києву потужні балістичні ракети великої дальності. Про це повідомляє портал NBC News із посиланням на власні джерела.

Повідомляється, що наприкінці минулого року США почали постачати Україні армійські тактичні ракетні комплекси, відомі як ATACMS. Але досі поставлялися тільки старі моделі - середньої дальності. Тепер США схиляються до відправки більш далекобійної версії ракети, сказали чиновники. Очікується, що нові поставки дозволять Україні завдавати ударів далі в межах тимчасово окупованого Росією Кримського півострова.

Представники Пентагону заявили виданню, що у США вкрай обмежений запас ATACMS і що відправлятимуть їх на склади української армії - без виділення грошей на поповнення американських запасів.

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За словами двох американських чиновників, якщо Конгрес схвалить збільшення фінансування України, США можуть включити далекобійні системи ATACMS до одного з перших пакетів військової допомоги, які було оплачено за рахунок цих коштів.

У США також є боєприпаси та артилерія, готові до негайного відправлення в Україну, якщо фінансування буде схвалено Конгресом, додали чиновники.

Україна отримала ATACMS і застосувала їх

17 жовтня минулого року журналісти BBC з посиланням на власні джерела повідомили, що ЗСУ вперше вдарили ракетами ATACMS по військах РФ. Сили оборони України, імовірно, завдали ударів по окупантах у Бердянську та Луганську і застали ворога зненацька.

Президент Володимир Зеленський тоді підтвердив застосування ATACMS Україною на полі бою. Український гарант подякував Штатам за підтримку.

У Білому домі також підтвердили передачу Україні ракет ATACMS. Представник адміністрації Байдена сказав, що Києву відправили ракети з дальністю пуску 160 км. У Штатах очікують посилення боєздатності ЗСУ завдяки новим озброєнням.

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новини США Джо Байден війна Росії та України ATACMS
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