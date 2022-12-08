Армія України посилюється дронами: за 30 днів війська отримали 7 вітчизняних БПЛА - Резніков

Кожен розробник, у якого є вироблений безпілотник, може подати заявку до Міноборони на допуск до експлуатації виробу, сказав Олексій Резніков.

Міноборони приймає безпілотники виробників в Україні - Резніков / Колаж Вікіпедія (ілюстративне фото), УНІАН

На баланс Збройних сил України за останні 30 днів надійшло 7 безпілотних літальних апаратів українського виробництва. Раніше армія приймала на експлуатацію 1-2 зразки БПЛА на рік. Кожен розробник, який зробив свій безпілотник, може подати заявку до Міноборони і отримати допуск до експлуатації виробу. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook він написав про те, що на баланс армії за останній місяць надійшло вже 7 дронів вітчизняного виробництва. Подати заявку на допуск до експлуатації виробу може кожен розробник.

"Для спрощення взаємодії з виробниками створено сайт, де кожен розробник, у якого є готовий продукт, може подати заявку до Миноборони на допуск до експлуатації виробу. Офіційний допуск до експлуатації означає, що Міноборони може закуповувати вироби, а ЗСУ ставити їх у штат", - зазначив міністр.

За його словами, якщо раніше на процедуру йшло цілих 1,5-2 роки, то тепер все робиться швидко. Відомство розглядає ще 19 заявок.

"Сьогодні вона дуже швидка. Головне - щоб виріб мав ТТХ, потрібні для війська. Наразі на розгляді знаходиться ще 19 заявок про допуск до експлуатації БПЛА українського виробництва. Ми плануємо ухвалити рішення щодо них до кінця року", - уточнив Резніков.

Також він додав, що завдяки постанові Кабміну №1097, яку ініціювала Міноборони, питання постачань зброї значно спростилося.

"Завдяки цьому були значно спрощені процедури допуску ОВТ до експлуатації в Збройних силах. Це вже дало значний ефект, в першу чергу - у сфері БПЛА", - підкреслив Олексій Резніков.

Нагадаємо, журналісти The Wall Street Journal з посиланням на свої джерела раніше написали, що США відмовилися від постачань Україні новітнії безпілотників Grey Eagle, MQ-1C. В американському Міноборони бояться ескалації війни Москви проти Києва в разі передачі такого озброєння.

"Це позбавляє Україну сучасного озброєння, про яке Київ просив протягом багатьох місяців. Пентагон відхилив запит, побоюючись, що надання безпілотників Grey Eagle MQ-1C може призвести до ескалації конфлікту і дати сигнал Москві, що США надають зброю, яка може бути націлена на позиції на території Росії", - підкреслили у виданні.

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Німецьке видання Zeit повідомило, що агресор Росія з метою посилення на війні проти України замовила у Ірану сотні дронів-камікадзе і ракет. За даними журналістів, у російських загарбників гострий дефіцит снарядів і дронів.

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