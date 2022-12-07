РФ замовила в Ірані сотні ракет і БПЛА для атак по Україні - західні ЗМІ

Окупантам потрібні нові поставки озброєнь на тлі загострюється нестачі засобів для здійснення атак.

Росія замовила нову партію озброєнь в Ірані / Колаж УНІАН , mil.in.ua

Для посилення атак на Україну Росія замовила в Ірані сотні безпілотних літальних апаратів, а також балістичні ракети.

Про плани РФ щодо закупівлі нової партії озброєнь в Ірані пише німецьке видання Zeit з посиланням на дані, отримані від джерел в ООН в Нью-Йорку.

"Ми знаємо, що Іран планує значно збільшити поставки безпілотників і ракет в Росію", - цитується неназване джерело видання.

РФ потрібні нові поставки озброєнь на тлі загострення нестачі засобів для здійснення атак - від снарядів до дронів.

"Я не думаю, що вони вже відправлені, але вони, безумовно, є в книгах замовлень", - додало джерело в Нью-Йорку.

Поставки іранського озброєння РФ

Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що проти іранського режиму, який постачає зброю РФ, яка вбиває мирних українців, необхідно діяти більш жорстко.

Представник ОП впевнений в тому, що Україна доведе до кінця відносини з Іраном і в майбутньому буде більш правильно будувати відносини з подібними країнами.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Іран Хоссейн Амір-Абдоллахіян визнав поставки дронів Росії. За його словами, це було ще до початку повномасштабної російсько-української війни і в невеликих кількостях

"Про безпілотники - це правда. Ми надали Росії невелику кількість безпілотників за кілька місяців до війни в Україні", — передає словами чиновника IRNA.

За його словами, Іран попросив у міністра закордонних справ Дмитра Кулеби докази того, що Росія використовує іранські дрони проти України.

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