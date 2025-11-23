Рус
"Це огидно, нестерпно": американці вимагають негайного імпічменту Трампа

Ангеліна Підвисоцька
23 листопада 2025, 13:04оновлено 23 листопада, 17:27
У США тривають масові мітинги через невдоволення політикою Дональда Трампа.
митинги в США
Американці вимагають імпічменту Трампа / Колаж: Главред, фото: Суспільне

Що відомо:

  • У США вимагають імпічменту Трампа
  • Американці проти політики Трампа
  • Люди у США обурені ультиматумом Україні

У США проходять масштабні мітинги через політику президента Дональда Трампа. Сотні людей вийшли на протести після того, як США почали змушувати Україну погодитись на "мирний план" з вимогами РФ. Про це повідомляє кореспондент Суспільного.

Також одними з основних причин незадоволення є й скандал з файлами Джефрі Епштейна, заможних і впливових людей та антиімміграційних рейдів федеральної еміграційної служби.

Люди вимагають імпічменту Трампа. Різні гасла викрикують протестувальники, тримаючи плакати з гучними написами: "Трамп має піти зараз", "Ти або захищаєш Америку, або Трампа - не можеш робити і те, і те", "Імпічмент для їх дуп! Тримай лінію", "Трамп щойно продав Україну".

митинги в США
Американці вимагають імпічменту Трампа / фото: скріншот

Люди обурені політикою діючого президента. Вони максимально незадоволені через те, що Трамп дає дедлайни для підписання "мирної угоди", примушуючи Україну до капітуляції перед Путіним.

"Це огидно, що він просить українців підписати угоду, до розробки якої не доклалися ані вони, ані європейські союзники. Дональд Трамп просто намагається відновити власну велич. І з огляду на те, що дедлайн був оголошений до Дня Подяки – саме тому я використав на цьому плакаті індичку – просто нестерпно. Я солідарний із Україною та чекаю на день коли ви виштовхнете Росію зі своєї країни", —сказав обурений протестувальник Гаррі Раш.

митинги в США
Американці вимагають імпічменту Трампа / фото: скріншот

Інший протестувальник Джеремі також вимагає імпічменту. Він виступає проти цього "мирного плану".

"Тема "Імпічмент" привела мене сюди. Мої думки щодо оголошеного мирного плану – я не підтримую його", — сказав він.

Мирний план США - думка експерта

Голова Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок підкреслив, що запропонований варіант не можна розглядати як компроміс, оскільки фактично йдеться лише про спробу заморозити війну. На його думку, така мирна угода навряд чи стане взаємовигідною, проте Київ може погодитися на неї тільки для того, щоб зупинити подальше ведення бойових дій, особливо враховуючи, що на фронті спостерігається "певний прогрес на користь України".

План США щодо завершення війни - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, спецпредставник президента США Дональда Трампа щодо України Кіт Келлог заявив, що американський "мирний план", підготовлений за участю Росії, вже майже завершений.

За даними The Guardian, Вашингтон попередив Київ, що умови мирної угоди з Росією можуть стати гіршими, якщо Україна не прийме нинішній варіант документа, який складається з 28 пунктів.

Президент США Дональд Трамп наголосив, що Україна має погодитися на запропонований Америкою "мирний план" до четверга, 27 листопада.

23 листопада Главред зазначив, що держсекретар США Марко Рубіо назвав авторів "плану Трампа" щодо закінчення війни. Він заявив, що ця пропозиція була сформована не американцями, а Росією. Згодом він спростував ці твердження та додав, що ініціатива щодо миру є результатом роботи США.

Перший імпічмент Дональда Трампа

У вересні 2019 року Білий дім опублікував стенограму телефонної розмови президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського, яка відбулася 25 липня і стала приводом для початку процедури імпічменту глави США.

Трампа звинувачували в тому, що він тиснув на Зеленського з метою отримати компромат на свого суперника на майбутніх виборах президента США, кандидата від демократів Джозефа Байдена. В обмін він нібито пропонував відновити фінансову допомогу з боку Вашингтона, заморожену за кілька днів до телефонної розмови.

Після скандалу, який виник навколо телефонної розмови, Зеленський назвав єдину людину, яка може на нього тиснути.

"На мене ніхто не може тиснути, тому що я - президент незалежної України. На мене може тиснути лише одна людина. На мене може тиснути лише мій син. Йому 6 років", - сказав Зеленський журналістам на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

25 вересня спікер Палати представників США Ненсі Пелосі заявила, що Конгрес ініціює процедуру імпічменту американського президента Дональда Трампа через скандал за участю України.

У 2019 році Трампа звинувачували за двома статтями - зловживання владою та перешкоджання розслідуванню Конгресу. Однак у лютому 2020 року Сенат контролювали "республіканці", тому він зберіг свою посаду. Трампа виправдали за обома статтями.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

