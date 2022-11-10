У Байдена відмовилася надати Україні ударні дрони Grey Eagle - WSJ

Ударний дрон MQ-1C Gray Eagle здатний перебувати в повітрі до 30 і більше годин / Фото General Atomics

США не нададуть Україні сучасні безпілотники Grey Eagle, MQ-1C. В адміністрації президента Джо Байдена вважають, що це може призвести до ескалації конфлікту.

Члени Конгресу від обох партій закликали адміністрацію передати Україні середньовисотні озброєні безпілотники, які можуть літати понад 24 години, зокрема і Grey Eagle MQ-1C. однак рішення не було ухвалено. Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

"Це позбавляє Україну сучасного озброєння, про яке Київ просив протягом багатьох місяців. Пентагон відхилив запит, побоюючись, що надання безпілотників Grey Eagle MQ--1C може призвести до ескалації конфлікту і дати сигнал Москві, що США надають зброю, яка може бути націлена на позиції на території Росії", - зазначає видання.

MQ-1C Grey Eagle - харктеристики

Grey Eagle - новітні безпілотники, які можуть перебувати в повітрі до 30 і більше годин залежно від місії, і збирати величезні обсяги даних для розвідувальних цілей. Також можуть нести до восьми потужних ракет Hellfire.

"MQ-1C – це набагато більший безпілотник з максимальною злітною вагою, приблизно втричі більшою за Bayraktar-TB2, з відповідними перевагами у вантажопідйомності, дальності та витривалості", - сказав експерт з БПЛА Ден Геттінгер.

MQ-1C також сумісний з більшою кількістю боєприпасів, ніж Bayraktar-TB2. Українські Байрактари оснащені 22-кілограмовими ракетами MAM-l турецького виробництва, що становить приблизно половину ваги Hellfire.

За словами Геттінгера, навчання системі БПЛА, виробленої General Atomics, зазвичай займає місяці, але в останні тижні був запропонований скорочений план навчання досвідчених українських операторів.

Кошти на покупку безпілотників виділені з 40 млрд доларів американського пакету військової допомоги Україні.

Військова допомога Україні

Глава Білого дому Джо Байден очікує, що підтримка України після виборів в обидві палати Конгресу – Палату Представників і Сенат – збережеться. При цьому, за словами президента США, Київ отримає не всю допомогу, про яку просив. Зокрема, йдеться про сучасні літаки.

4 листопада міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна незабаром може отримати хороші новини від Америки. США можуть підписати документи, пов'язані з черговим пакетом військової допомоги.

Всього з початку роботи адміністрації президента Джо Байдена США надали Україні військову допомогу на суму понад $18,5 млрд.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що українські захисники отримали від США ще 4 реактивні артилерійські системи HIMARS. Також Україна вже отримала від Німеччини першу обіцяну систему протиповітряної оборони IRIS-T.

Тим часом ЗМІ повідомили, що на військовій авіації України була встановлена ізраїльська система Smartshooter, яка допоможе перехопити іранські дрони-камікадзе. Вона управляється за допомогою штучного інтелекту і системи передових радарів. Smartshooter запрацювала на легких літаках і безпілотниках.

Інші новини: