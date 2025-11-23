"Те, що залишиться назавжди": Дзідзьо висловився про смерть Лесика

Коротко:
- Лесик Турко помер 22 листопада
- Дзідзьо прокоментував смерть колишнього колеги
Уранці 22 листопада стало відомо, що у віці 58 років помер Олег Лесик Турко - український музикант, співзасновник і ексучасник гурту Dzidzio. Колишній колега артиста і фронтмен колективу Михайло Дзідзьо Хома прокоментував його смерть.
У своєму блозі в Instagram він опублікував чорно-біле фото Турка. У підписі Дзідзьо зазначив, що в його пам'яті залишаться лише світлі моменти про музиканта.
"Лесик… Пам’ятаю тільки світлі моменти: музику, сцени, роки праці разом. Це те, що залишиться назавжди. Сили й миру твоїм рідним пройти через цей біль. Світла тобі пам’ять, Лесик", - пише Хома.
Про персону: Лесик
Лесик (Олег Турко) - український співак і музикант, ексучасник і співзасновник гурту DZIDZIO, засновник гуртів Форте і DZIDZ'off. У березні 2016 року покинув гурт DZIDZIO. 3 червня 2016-го дав прес-конференцію з приводу свого виходу з проєкту. Після цього почав сольну кар'єру.
