Україна може дістати до Москви: у РФ бояться нових ударів БПЛА - The Guardian

Російські пропагандисти всерйоз обговорюють ймовірність нанесення ударів безпілотниками по Москві.

Наслідки вибухів на авиабаже РФ Дягілєво / Telegram

У Росії побоюються нових ударів безпілотних літальних апаратів після того, як нещодавно прогриміли вибухи на авіабазах російських окупантів.

Російські пропагандисти всерйоз обговорюють ймовірність нанесення ударів БПЛА по Москві, пише британське видання The Guardian.

"Російські коментатори заявили в соціальних мережах, що, якщо Україна може завдати удару так далеко вглиб Росії (по авіабазах в Рязанській і Саратовській областях, - ред.), вона також може завдати удару по Москві", - йдеться в матеріалі.

При цьому цитується український військовий аналітик Сергій Згурець який сказав, що бази ВКС РФ, по яких було завдано удару в понеділок, були єдиними об'єктами в Росії, що повністю забезпечують обслуговування бомбардувальників, які використовуються для нанесення ударів по Україні. Тому вони дуже важливі для російської армії.

"Поки рано говорити, про що йде мова, але здатність Збройних сил України досягти військових цілей в глибині території Російської Федерації має дуже символічне і важливе значення", — написав Згурець на сайті телеканалу "Еспресо".

/ theguardian.com

Вибухи на військових аеродромах РФ

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував удари по військових аеродромах РФ, звідки злітають літаки, які бомблять мирні міста України.

Глава Міноборони вважає, що вибухи на аеродромах РФ свідчать про те, що росіяни дуже часто "курять в заборонених місцях".

Нагадавши, 5 грудня вранці на військовій авіабазі Енгельс в Саратовській області сталися вибухи. За їхніми даними, ударний безпілотник атакував російські бомбардувальники. Пошкоджено мінімум два Ту-95.

Крім того, на аеродромі під Рязанню сталося загоряння бензовоза в результаті вибуху. Відомо про щонайменше 3 загиблих та 6 постраждалих..

Радник офісу президента Олексій Арестович написав, що удари припали мінімум по трьох військових літаках РФ. Причина - необережне куріння. Він зазначив, що з цієї авіабази вилітають літаки для бомбардувань України.

Днями журналісти Spiegel повідомили, що окупанти РФ проводять тренувальні маневри на військовому аеродромі Енгельс-2. Супутникові знімки зафіксували там майже два десятки бомбардувальників дальньої дії-Ту-95 і Ту-160. Експерти казали, що ситуація вказує на можливу підготовку до великомасштабної атаки на Україну.

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