Удари по авіабазах РФ могли завдати дроном Ту-141 Стриж, новим БПЛА України або RAM II UAV – експерт

Перетворений на дрон-камікадзе Стриж-1 здатен літати на дальності 1 000 км і вражати ворожі цілі, вважає авіаційний експерт Валерій Романенко.

БПЛА Ту-141 Стриж може долетіти як до Дягілєва, так і до Енгельса і в уразити там військові об'єкти - експерт / Вікіпедія

Україна не підтверджує своєї можливої причетності до вибухів на військових авіабазах Росії в Енгельсі, Дягілєво та Курську. Можливо, об'єкти були вражені безпілотником Ту-141 Стриж, дальність польоту якого становить 1 000 км, новим ударним дроном від Укроборонпрому або дроном-камікадзе RAM II UAV. Про це заявив авіаційний експерт. Валерій Романенко.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що, можливо, для атак на військові об'єкти на території РФ був використаний перероблений безпілотник Ту-141 Стриж. Розвідувальний БПЛА, який здатен літати на відстані 1 тисячі кілометрів, можна переробити в дрон-камікадзе. Такий безпілотник може стати носієм 150-кілограмової боєголовки.

"Безпілотник ВР-2 Стриж - це радянський безпілотний апарат, який випускався на Харківському авіаційному підприємстві. Двигун для нього виробляла Мотор-Січ. Всі креслення і документація є в Україні. Дальність БПЛА сягає 1000 кілометрів. Це був виключно розвідувальний безпілотник. Але з нього можна зняти фотоапарати, радіоелектронну розвідувальну апаратуру і замість них поставити 150-кілограмову боєголовку. Літальний апарат перетворюється на дрон-камікадзе. Щоб збільшити запас палива, можна зняти і парашут, який використовується для приземлення дрону під час повернення.", - пояснив Романенко.

За його словами, дрон Стриж-1 може долетіти як до військової авіабази в Дягілєво в Рязанській області, так і до Енгельс-2.

"Задана дальність польоту Стрижа – 1 тисяча кілометрів. В теорії, навіть якщо дрону треба буде облетіти райони знаходження зенітно-ракетних комплексів Росії на сході України, йому вистачить дальності для нанесення удару по Енгельсу, який знаходиться на відстані орієнтовно 750-800 км. Все залежить від точки старту. Щодо Дягілєво взагалі не має жодних проблем – відстань ще з глибини України, навіть не з самої лінії бойового зіткнення, сягає приблизно 560 км", - додав експерт.

Також Валерій Романенко підкреслив, що крім цього міг бути застосований анонсований Укроборонпромом новий дрон з дальністю 1 000 км, або ж дрон-камікадзе RAM II UAV.

Атака дрона військових баз у Росії

5 грудня російські ЗМІ повідомили, що вранці на військовій авіабазі Енгельс в Саратовській області сталися вибухи. Невідомий безпілотник атакував російські бомбардувальники. Повідомлялося про пошкодження двох військових літаків Ту-95. Примітно, з цієї бази злітали військові літаки РФ для нанесення ракетних ударів по Україні.

Того ж дня ударний дрон атакував інший російський військовий аеродром - у Дягілєво.

У Міноборони агресора Росії звинуватили Україну в застосуванні дронів по своїх військових авіабазах. Однак окупанти заперечують виведення з ладу двох бомбардувальників. Згідно із заявою відомства, нібито "пошкоджена лише обшивка" військових літаків.

Москва 5 грудня у другій половині дня завдала нового масованого ракетного удару по Україні. Українські війська збили понад 60 ракет. Окупанти застосували понад 70 ракет.

Інші новини: