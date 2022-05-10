ЗСУ вибивають окупантів з-під Харкова: Гіркін закотив істерику через втечу рашистів

Ігор Гіркін / Reuters

В результаті контрудару ЗСУ під Харковом російські окупаційні війська на деяких ділянках бігли не чекаючи прямого зіткнення з українськими захисниками.

Про це колишній ватажок донецьких бойовиків Ігор Стрєлков (Гіркін) пише у своєму Telegram.

Російський терорист скаржиться на слабку організацію оборони рубежів рашистів, в результаті чого ЗСУ звільняють нові райони.

"Завершився відхід укомплектованих суцільно погано озброєними резервістами частин "ЛДНР" і підрозділів Росгвардії на нові позиції, значно віддалені від Харкова в порівнянні з колишніми", — написав він.

Він уточнив, що підрозділи "ЛДНР" несуть значні втрати в живій силі, при цьому поповнюються ненавченими, недосвідченими і погано озброєними орками.

За даними російського терориста, війська РФ кидають своїх посібників у звільнених населених пунктах.

"Почалися репресії проти місцевих чиновників і активістів, які мали мужність співпрацювати з російською військовою владою і не мали достатньо часу або можливості, щоб відступити разом з ними", — додав Гіркін.

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