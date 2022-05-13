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Окупантів вибивають з-під Харкова: у США розповіли про контрнаступ ЗСУ

13 травня 2022, 16:56

Росіяни змушені виводити свої сили з-під Харкова, де вони втрачають позиції.

ВСУ, війна
ЗСУ витісняють ворога на Харківщині / Фото Reuters

В результаті контрнаступних дій Збройних сил України в районі Харкова вдалося витіснити підрозділи окупаційних сил РФ.

Росіяни змушені виводити свої сили з-під Харкова, де вони втрачають позиції. Про це йдеться в матеріалі New York Times з посиланням на українських і західних чиновників.

На думку аналітиків, український контрнаступ під Харковом починає нагадувати успішне витіснення окупантів з-під Києва і північних районів країни. Хоча поки рано говорити, чи не спробують окупанти повернути втрачені позиції найближчим часом.

Разом з тим окупанти зосереджують сили на утриманні Ізюма. Туди перекидаються військові РФ. Підкреслюється, що захоплене РФ місто знаходиться в двох годинах їзди від Харкова і після його захоплення стало основним оперативним центром РФ в битві за Донбас.

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Війна Росії проти України

Нагадаємо, вранці 24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабну війну проти України.

Президент РФ Володимир Путін заявив про те, що російська армія почала на території України т.зв. "спеціальну військову операцію".

При цьому агресор почав наносити ракетні удари по багатьох районах України. В результаті є численні жертви, а також великі руйнування як житлового фонду, так і промислових підприємств.

Спочатку РФ вторглася на територію України відразу з декількох напрямків, у тому числі з території Білорусі.

Бої проходили на підступах до Києва, Харкова, Чернігова та Сум.

Однак завдяки героїчним зусиллям Збройних сил України, територіальної оборони та простих українців, які допомагають захищати свою землю, на багатьох напрямках ворога вдалося зупинити і навіть відкинути на значну відстань.

Після втечі окупантів у багатьох районах України почали знаходити братські могили мирних жителів, закатованих і вбитих окупантами. Люди були беззбройні і не чинили опору, у багатьох з них були пов'язані руки.

Невмотивована варварська агресія РФ проти України, а також масове вбивство російськими окупантами мирних жителів стали причиною створення потужного антиросійського міжнародного фронту. Союзники вже надали Україні зброю для захисту від РФ (у тому числі важке озброєння), а також виділяють Києву необхідну фінансову допомогу.

При цьому в США був прийнятий законодавцями і підписаний президентом Джо Байденом закон про ленд-ліз, що відкриває практично необмежені ресурси для військового зміцнення ЗСУ в боротьбі з російськими окупантами.

Переговорний процес між Україною та РФ, що проходив у Білорусі та Туреччині, перейшов у режим онлайн. При цьому в Україні вже заявили, що точкою у війні має стати повне звільнення всіх захоплених РФ територій.

За даними Міноборони України втрати російських окупантів перевищують 26 тисяч. ЗСУ знищили близько 4 тисяч танків і бронемашин і більше 350 літаків і вертольотів РФ. Справжньою сенсацією стало знищення українськими ракетами Нептун флагмана ЧФ Росії крейсера Москва. У свою чергу Москва заявляє, що "спецоперація" в Україні нібито йде за планом.

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ЗСУ Харківська область війна Росії та України
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