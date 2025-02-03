ЗСУ знищили майже 50 тисяч окупантів: Міноборони розкрило втрати РФ

Інтенсивність бойових дій на фронті в січні 2025 року була дуже високою, розповіли в Міноборони.

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ЗСУ знищили майже 50 тисяч окупантів за місяць / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 22 окрема механізована бригада

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У січні відбулося 5 087 бойових зіткнень

Загальні втрати Росії за місяць склали 48 240 військових

Знищено 230 танків (майже 7 танкових батальйонів) і 573 ББМ (майже 3 мотострілецькі дивізії)

Інтенсивність бойових дій на фронті в січні 2025 року була надзвичайно високою. Загальні безповоротні і санітарні втрати РФ за місяць склали 48 240 військових. Про це повідомило Міноборони України.

У перший місяць 2025 року відбулося 5 087 бойових зіткнень. Українські захисники ліквідували 48 240 окупантів - це дорівнює чисельності трьох мотострілецьких дивізій РФ.

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За всю історію повномасштабного вторгнення, більші втрати росіяни зазнали лише в грудні 2024 року. Тоді армія РФ втратила 48 670 військових.

Також українські військові перетворили на мотлох велику кількість техніки ворога. Знищено 230 танків, що еквівалентно майже семи танковим батальйонам. Крім того, було пошкоджено або знищено 573 бойові броньовані машини — це майже три мотострілецькі дивізії.

ЗСУ завдали серйозних ударів й по артилерійських засобах російських військ. За місяць знищено 963 одиниці артилерії, що можна порівняти з втратою 50 артдивізіонів.

Водночас ворог не припиняв застосовувати авіацію. Понад 2 400 керованих авіабомб окупанти скинули на позиції українських захисників і прифронтові міста.

Новини України - ситуація на фронті

Нагадаємо, окупанти перегруповують штурмові підрозділи для поновлення наступу на Куп’янському напрямку. Протягом минулої доби ворог атакував українські позиції в районах Петропавлівки, Піщаного, Степової Новоселівки та Загризового, але без успіху.

Також, за інформацією аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), 31 січня компанія "Гермес" анонсувала розробку такої системи, яка дозволяє керувати кількома дронами за допомогою одного пульта. Російські війська вже застосовують цю технологію в Україні для боротьби з системами радіоелектронної боротьби.

Як повідомляв Главред, російські війська спробували прорвати оборону ЗСУ поблизу Великої Новосілки, однак їхню атаку відбили. Українські військові завдали вогневого удару по техніці противника і змусили окупантів припинити наступ.

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Що таке Міністерство оборони України? Міністерство оборони України — центральний орган виконавчої влади і військового управління, у підпорядкуванні якого перебувають Збройні Сили України. Міноборони України є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері оборони, пише Вікіпедія.

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