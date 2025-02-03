'Все було формально': військовий висловився про перехід ЗСУ на корпусну структуру

Максим Жорін акцентує, рішення про перехід назріло вже давно, але раніше у цьому не було сенсу.

https://glavred.net/ukraine/vse-bylo-formalno-voennyy-vyskazalsya-o-perehode-vsu-na-korpusnuyu-strukturu-10636457.html Посилання скопійоване

Військовий відреагував на перехід ЗСУ на корпусну структуру / Колаж: Главред, фото: скріншот, facebook.com / zelenskyy.official

Що відомо:

Зеленський анонсував перехід ЗСУ на корпусну структуру

Максим Жорін очікує ефективного результату

Президент України Володимир Зеленський анонсував перехід на нову організаційну структуру ЗСУ. Підполковник ЗСУ, заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін відреагував на таке рішення.

Він зазначив, що рішення про перехід на корпуси в українській армії назріло вже давно. І вважає, що тепер слід досягти ефективного результату. При цьому він додав, що корпуси в Україні існували і раніше.

відео дня

"Але в цій структурі майже не було сенсу, тому що вона була досить формальною адміністративною надбудовою над бригадами. А підрозділи, що належать до одного корпусу, знаходились абсолютно на різних ділянках фронту. Тобто ефективна координація була просто неможлива", - зазначив Жорін.

Військовий переконаний, що всі військові частини, які входять до певного корпусу, мають воювати на одному напрямку.

"Маю надію, нова організаційна структура війська врахує всі минулі помилки", - додав він.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що ЗСУ можуть розширити наступ відразу в двох областях РФ. Дмитро Снєгирьов повідомив, що наступ РФ у районі Малої Локні фактично захлинувся. Ба більше, за останні кілька днів Сили оборони України перехопили тактичну ініціативу і провели низку успішних контрнаступальних дій.

Стало відомо, що під Курськом РФ вдалася до "смішної" практики. Щоб хоч якось забезпечити переправу через річки в Курській області, росіяни звернулися до використання технології часів Другої світової війни. Девід Акс розкрив, що під час Другої світової війни деякі армії використовували такі конструкції.

У ЗСУ розкрили, куди поділися війська КНДР з Курської області. Іван Тимочко розповів, що північнокорейських військових могли вивести з Курської області тільки з метою перегрупування. Тому навряд чи варто сподіватися на остаточне виведення бойовиків КНДР з фронту війни Росії проти України.

Інші новини:

Хто такий Максим Жорін Заступник командира 3-ї ОШБр, командир полку "Азов" (2016-2017), майор ЗСУ, начальник Центрального штабу Національного Корпусу. З першого дня повномасштабної агресії РФ проти України, 24 лютого 2022 р., взяв участь у формуванні Київського добровольчого загону ТрО "Азов — Київ", який у березні розширився до батальйону ТрО "Азов — Київ", а згодом - окремого полку спеціального призначення ЗСУ, який пізніше перейшов до лав ССО.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред