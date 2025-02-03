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Бійці ЗСУ досягли успіхів у Курській області: Братчук розкрив деталі

Андрій Ганчук
3 лютого 2025, 20:13
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Українські військові ліквідували 15 російських окупантів.
ЗСУ, Курська область
Сили оборони України б'ють російські війська в Курській області / Колаж: Главред, фото: facebook.com/uda1ukraine (ілюстративне фото), DeepState

Головне із заяви Братчука:

  • ЗСУ досягли тактичних успіхів у Курській області
  • Ліквідовано 15 окупантів, ще трьох взяли в полон

Бійці 253-ї Окремої штурмової бригади Арей (підрозділ Української добровольчої армії) Сухопутних військ ЗСУ добилися тактичних успіхів у Курській області.

Як повідомив речник УДА Південь Сергій Братчук у своєму Telegram-каналі, військові знищили 15 російських окупантів. Ще 3 взяли в полон.

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За його словами, розмова з полоненим показала, наскільки різняться принципи та цінності українських і російських військових.

Зокрема, полонений окупант розповів, що українці продемонстрували гуманне ставлення та надали медичну допомогу.

"Комфортні умови, грубо кажучи", - каже росіянин.

Водночас ворожі війська, коли побачили своїх у полоні, почали завдавати по них ударів із важких озброєнь.

"Наші по нас же стріляти почали з-за пагорба. Одного завалило дахом - він був трьохсотий, але міг би вижити", - наголосив полонений.

Хто такий Сергій Братчук?

Сергій Братчук - український військовий журналіст. Закінчив Львівське вище військово-політичне училище за спеціальністю "військовий журналіст". У період з 1989 по 2007 рік працював на телеканалах і в друкованих виданнях Міністерства оборони України. Учасник Операції об'єднаних сил на Донбасі. Після початку повномасштабної війни був спікером Одеської обласної військової адміністрації. Нині - спікер Української добровольчої армії Південь.

Операція ЗСУ в Курській області - новини за темою:

Як повідомляв Главред, згідно з оцінками Інституту вивчення війни, днями, 31 січня, російські окупанти продовжували спроби штурмів у районі плацдарму Сил оборони України в Курській області. Проте ворог зазнав втрат і невдачі.

1 лютого війська РФ завдали удару по будівлі школи-інтернату в Суджі. Під завалами опинилися 95 осіб. У Генштабі ЗСУ 2 лютого повідомили, що надали допомогу 84 цивільним особам і додали, що роботи на місці події тривають.

Також президент Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони знищили командний пункт окупантів Росії на Курщині. Ворог втратив ключових офіцерів, зокрема і з Північної Кореї.

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Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області?

Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня 2024 року перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. На певному етапі операції прорив углиб російської території становив понад 35 кілометрів. Пізніше російські війська відновили контроль над частиною втрачених районів на Курщині. Цілі ЗСУ - відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають.

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ЗСУ війська Росії війна Росії та України Курська область Сергій Братчук
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