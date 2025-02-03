"Тримай дробовик": спливли нові деталі розстрілу військового ТЦК на Полтавщині

Незабаром затриманому Вадиму К. виповниться 40 років - злочин він скоїв напередодні свого ювілею.

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Затримано підозрюваного у вбивстві представника ТЦК / Колаж: Главред, фото: pl.npu.gov.ua, УНІАН

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Представника РТЦК розстріляв 39-річний житель міста Лубни Вадим К.

Він намагався "визволити" від мобілізації родича співмешканки

Підозрюваний у вбивстві представника Полтавського РТЦК - 39-річний житель міста Лубни Вадим К., проживав у цьому місті.

У його співмешканки є родич, якого він намагався "визволити" від мобілізації, внаслідок чого було застрелено представника ТЦК, пише ТСН.ua.

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Зазначається, що незабаром затриманому Вадиму виповниться 40 років, тобто злочин стався напередодні його ювілею.

"Щодо іншого підозрюваного, якого він "звільняв" від мобілізації, у нашому місті кажуть, що він начебто до цього вдавався до СЗЧ, але знову був мобілізований. Закінчилося все, як бачимо, фатально і для військовослужбовця, і для цих двох чоловіків. Взагалі в Лубнах багато думок щодо цього злочину. Наприклад, говорять про те, чому Вадим відібрав автомат. Начебто, таким чином намагався досягти того, щоб по ньому не стріляли в спину, коли він тікав. Але все це з'ясують правоохоронці", - розповів один із місцевих жителів.

Що відомо про підозрюваного

Зазначається, що в соцмережах на сторінці чоловіка, анкетні дані якого повністю збігаються з даними підозрюваного, вказано, що в нього є дві доньки. Судячи з фото, він час від часу відвідував із дітьми атракціони та дитячі кімнати.

Крім того, серед фотографій цього чоловіка є картинки, на одній з яких двозначно написано: "Не тримай зла. Тримай дробовик".

Крім того, у реєстрі судових рішень міститься інформація, що стосовно жителя міста Лубни Вадима К. розглядалася справа про несплату аліментів. Сфера діяльності підозрюваного була пов'язана з електрикою та електронікою.

Раніше повідомлялося про те, що на Полтавщині застрелили військового з ТЦК. Під час супроводу військовозобов'язаних стався збройний напад на військовослужбовця РТЦК.

Як повідомляв Главред, Олександр Сирський жорстко прокоментував напади на представників ТЦК. Головнокомандувач ЗСУ вимагає всебічного розслідування і покарання винних у нападах на військовослужбовців.

Нагадаємо, раніше в Мережі поширилося відео, на якому офіцер побив нібито солдата строкової служби на Житомирщині. На відео видно, як командир з ноги б'є солдата.

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ТЦК та СП Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки — орган військового управління України, що веде військовий облік та здійснює мобілізацію населення. Починаючи з 2022 року ТЦК та СП повністю замінили собою колишню систему військових комісаріатів, пише Вікіпедія.

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