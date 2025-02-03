"Лезуть із різних боків": окупанти посилюють тиск на Андріївку - DeepState

Окупанти тиснуть на позиції ЗСУ зі Слов'янки та Петропавлівки, рухаючись балками до дороги Ясенове-Андріївка і намагаються проникнути в село.

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Російські окупаційні війська посилюють тиск на Андріївку / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, deepstatemap

Коротко:

Окупанти посилюють тиск на Андріївку

Російську піхоту відправляють на забій

Російські окупаційні війська концентрують дедалі більше зусиль на захопленні Андріївки в Донецькій області. Армія РФ намагається прорватися до села з кількох напрямків.

Як повідомляють 2 лютого аналітики моніторингового каналу DeepState, противник здійснює активний наступ на позиції Сил оборони України північніше Андріївки.

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Окупанти атакують із районів Слов'янки та Петропавлівки, просуваючись балками до дороги Ясенове-Андріївка.

На північно-східних околицях Андріївки противник закріпився, і спроби його просування помітно активізувалися. Основний рух окупанти здійснюють із Петропавлівки, використовуючи накопані укріплення, намагаючись пробратися вглиб села.

"Нещодавно всі могли спостерігати "червоний анклав" на північно-східних околицях Андріївки, який дехто сприйняв за помилку або баг. Насправді це віддзеркалення перебування та закріплення [російської] піхоти на околицях села, які лізуть з різних боків, навіть крізь позиції Сил Оборони", - йдеться в повідомленні.

Андріївка на карті / deepstatemap

Одночасно російська піхота намагається прорватися через село Шевченко інженерно-фортифікаційними спорудами, які з'єднують його з Андріївкою.

"Після перших успішних спроб залізти в Андріївку, [росіяни] побачили можливість це розвивати, тож посилають на забій піхоту із завданням - "помри, але дійди". Додатково ворог зосереджує свої зусилля на напрямку між Улаклами та Дачним, що розташовані південніше Андріївки. Це може відкрити нові можливості для подальшого штурму села", - зазначають DeepState.

Аналітики зазначають, що оборона Андріївки залишається складною через низку проблем, але українські військові роблять усе можливе, щоб стримати противника.

Андріївка на карті / deepstatemap

Ситуація на фронті - останні новини

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Колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак вважає, що на Донеччині російські війська можуть спробувати влаштувати "котел" з огляду на ситуацію в районі Часового Яру, Торецька та Покровського виступу.

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Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія. З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій. Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.

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