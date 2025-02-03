Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Лезуть із різних боків": окупанти посилюють тиск на Андріївку - DeepState

Анна Ярославська
3 лютого 2025, 08:53
52
Окупанти тиснуть на позиції ЗСУ зі Слов'янки та Петропавлівки, рухаючись балками до дороги Ясенове-Андріївка і намагаються проникнути в село.
ЗСУ, Андріївка в Донецькій області
Російські окупаційні війська посилюють тиск на Андріївку / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, deepstatemap

Коротко:

  • Окупанти посилюють тиск на Андріївку
  • Російську піхоту відправляють на забій

Російські окупаційні війська концентрують дедалі більше зусиль на захопленні Андріївки в Донецькій області. Армія РФ намагається прорватися до села з кількох напрямків.

Як повідомляють 2 лютого аналітики моніторингового каналу DeepState, противник здійснює активний наступ на позиції Сил оборони України північніше Андріївки.

відео дня

Окупанти атакують із районів Слов'янки та Петропавлівки, просуваючись балками до дороги Ясенове-Андріївка.

На північно-східних околицях Андріївки противник закріпився, і спроби його просування помітно активізувалися. Основний рух окупанти здійснюють із Петропавлівки, використовуючи накопані укріплення, намагаючись пробратися вглиб села.

"Нещодавно всі могли спостерігати "червоний анклав" на північно-східних околицях Андріївки, який дехто сприйняв за помилку або баг. Насправді це віддзеркалення перебування та закріплення [російської] піхоти на околицях села, які лізуть з різних боків, навіть крізь позиції Сил Оборони", - йдеться в повідомленні.

Андріївка на карті
Андріївка на карті / deepstatemap

Одночасно російська піхота намагається прорватися через село Шевченко інженерно-фортифікаційними спорудами, які з'єднують його з Андріївкою.

"Після перших успішних спроб залізти в Андріївку, [росіяни] побачили можливість це розвивати, тож посилають на забій піхоту із завданням - "помри, але дійди". Додатково ворог зосереджує свої зусилля на напрямку між Улаклами та Дачним, що розташовані південніше Андріївки. Це може відкрити нові можливості для подальшого штурму села", - зазначають DeepState.

Аналітики зазначають, що оборона Андріївки залишається складною через низку проблем, але українські військові роблять усе можливе, щоб стримати противника.

Андріївка на карті
Андріївка на карті / deepstatemap

Ситуація на фронті - останні новини

Наразі на півдні Донецької області армія країни-агресора Росії зосередила свої сили для захоплення Константинополя та просування вздовж траси на Запоріжжя. Про це заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

Колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак вважає, що на Донеччині російські війська можуть спробувати влаштувати "котел" з огляду на ситуацію в районі Часового Яру, Торецька та Покровського виступу.

Військовий оглядач Денис Попович розповів, що ЗСУ може втратити південь Донецької області. Він зазначив, що ЗСУ необхідно відступити на підготовлені позиції та продовжувати утримувати південь Донецької області. Оскільки втрата Великої Новосілки створює загрозу для втрати півдня Донецької області.

Інші новини:

Ресурс DeepStateMap.Live

DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій.

Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини України війна Росії та України DeepState Фронт
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
В елітному ЖК у Москві пролунав вибух: росЗМІ пишуть про замах на авторитета "ДНР"

В елітному ЖК у Москві пролунав вибух: росЗМІ пишуть про замах на авторитета "ДНР"

10:12Світ
У 9 областях запроваджені аварійні відключення світла: де вимикатимуть електроенергію

У 9 областях запроваджені аварійні відключення світла: де вимикатимуть електроенергію

09:25Україна
"Три ганебні акти насильства": Сирський жорстко відреагував на напади на ТЦК

"Три ганебні акти насильства": Сирський жорстко відреагував на напади на ТЦК

09:22Україна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на тиждень з 3 до 9 лютого: Близнюкам - важкий вибір, Ракам - перемога

Гороскоп на тиждень з 3 до 9 лютого: Близнюкам - важкий вибір, Ракам - перемога

Наречений Лесі Нікітюк уперше зізнався, чим "приборкав Королеву"

Наречений Лесі Нікітюк уперше зізнався, чим "приборкав Королеву"

Гороскоп Таро на тиждень з 3 по 9 лютого: Козерогу - проблеми, Дівам - невдачі

Гороскоп Таро на тиждень з 3 по 9 лютого: Козерогу - проблеми, Дівам - невдачі

Карта Deep State онлайн за 3 лютого що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 3 лютого що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп на сьогодні 3 лютого: Левам - надзвичайний день, Водоліям - прибуток

Гороскоп на сьогодні 3 лютого: Левам - надзвичайний день, Водоліям - прибуток

Останні новини

11:08

Китайський гороскоп на завтра 4 лютого: Тиграм - проблеми, Півням - роздратування

11:05

Чи погодиться РФ на пропозицію Китаю зменшити ядерний арсенал: відповідь дипломата

11:00

Краще замовити їжу: 4 знаки зодіаку, які жахливі в кулінарії

10:59

Ворог перегруповується на Харківщині: у ЗСУ озвучили цинічні плани окупантів

10:29

РФ хоче "підрізати крила" Україні: дипломат розкрив загрозу мирних переговорів

Уникають нової гонки озброєнь: Олександр Хара - про ядерне роззброєння від Китаю та нову ЯлтуУникають нової гонки озброєнь: Олександр Хара - про ядерне роззброєння від Китаю та нову Ялту
10:22

Зникла з громадськості Регіна Дубовицька налякала шанувальників своїм обличчям

10:12

В елітному ЖК у Москві пролунав вибух: росЗМІ пишуть про замах на авторитета "ДНР"Відео

09:57

Карта Deep State онлайн за 3 лютого що відбувається на фронті (оновлюється)

09:47

Москалькова у ділі: як Кремль готує народ до переговорівПогляд

Реклама
09:32

Відключення світла в Україні - графіки на 3 лютого (оновлюється)

09:25

У 9 областях запроваджені аварійні відключення світла: де вимикатимуть електроенергію

09:24

Дівчина Тараса Цимбалюка висловилася про актора на тлі чуток про розрив

09:22

"Три ганебні акти насильства": Сирський жорстко відреагував на напади на ТЦК

08:53

"Лезуть із різних боків": окупанти посилюють тиск на Андріївку - DeepState

08:15

Гороскоп на завтра 4 лютого: Терезам - щасливі моменти, Дівам - великий прибуток

07:52

"На цьому етапі хочу залишити": Олександр Терен висловився про роман із Белень

07:39

У РФ - потужні пожежі: горить НПЗ у Волгограді та об'єкт Газпрому в АстраханіВідео

06:56

Трамп заявив про заплановані переговори з Україною, РФ та "іншими сторонами"

06:29

Що вважати перемогою України у війніПогляд

05:55

Україна під атакою затяжної магнітної бурі: коли увірветься новий шторм

Реклама
05:00

Яке сьогодні свято 3 лютого 2025 року: чому сьогодні не можна одягати чорні речі

04:04

Заварку чи кип'яток: що першим потрібно класти до чашки - остаточна відповідьВідео

03:31

Його помічають не всі водії: що означає дорожній знак із "зеленою квіткою"

03:30

Прийдуть неприємності та безгрошів'я: що не можна робити 3 лютого

02:30

Переведення зв'язківців у піхоту: Драпатий ухвалив важливе рішення

02:30

Вдвічі збільшить ресурс двигуна: механік назвав секретну кнопку в автомобілі

01:46

"Показати, а не розповісти": король Чарльз III зніметься в кіно

01:30

Юний і привабливий: який вигляд має єдиний син Клаудії Шиффер

00:20

В Україні можуть знизити призовний вік до 21 року - генерал-майор

02 лютого, неділя
23:45

"Я просто втратив все": шоумен-воїн Салем розповів про долю свого бізнесу

22:36

Сумська розповіла, як цілувалася з Козловським "по-справжньому": "Було приємно"

22:15

Вибухи біля ТЦК у Павлограді та Рівному: названо причетних до цього

22:01

Україну можуть змусити ухвалити "по-звірячому болючі рішення": названо 4 пункти

21:01

Вибухи і чорний дим: в Москві палає ангар з газовими балонамиВідео

20:14

Серія вибухів біля ТЦК: новий вибух пролунав у Павлограді, є поранені

19:56

Потужний авіаудар РФ по Херсону: людей дістають з-під завалів – деталіФотоВідео

19:46

Влупить 9-градусний мороз: Україну накриває холоднеча зі снігом

19:37

У життя прийде кохання: гороскоп на лютий 2025 для РибВідео

19:37

Новий військовий союз РФ та переговори з США: головні новини України (дайджест)

19:20

100% мита для Китаю: Трамп готується до радикального перегляду торгівліПогляд

Реклама
19:10

10 років без Кузьми: донька Скрябіна прийшла на могилу музиканта

19:06

"Підсмажили" десятки офіцерів: ЗСУ знищили командний пункт РФ - Зеленський

18:59

Що буде, якщо Україна програє війну: доброволець з США здивував заявою

18:02

Не тільки побиття: як РФ утримує незаконно мобілізованих українців – ГУРВідео

17:40

"Проблеми для України": Зеленський назвав наслідки спроб домовлятись з РФ

17:23

Фінансовий гороскоп на тиждень з 3 по 9 лютого

17:20

"Розплакалась від страху": Tayanna зізналася, чому боїться побачень з чоловіками

17:14

Україну накриває сильне похолодання: коли в регіони повернуться снігопади

17:12

Секрет розкрито: чому обов'язково варто мити магазинні пельмені перед варіннямВідео

17:04

Любовний гороскоп на тиждень з 3 по 9 лютого

Новини України
Новини КиєваКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Війна з Росією
Бавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУ
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти