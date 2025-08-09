Армія РФ намагається відрізати Покровськ із двох напрямків: майор ЗСУ про загрозу

Важливе із заяв Трегубова:
- Росіяни фактично намагаються наступати з двох напрямків
- На південно-західному напрямку ЗСУ завдали противнику серйозних втрат
Обстановка в районі Покровська стала однією з найбільш напружених за весь останній рік, повідомив в ефірі представник Об'єднаного стратегічного командування "Дніпро" майор Віктор Трегубов.
"Ця ділянка є ключовою для росіян, зокрема в цій кампанії, літній кампанії. Але станом на зараз там, ймовірно, навіть важче, ніж було в будь-який попередній період, тому що росіяни кинули просто величезну ораву людей. Вони фактично намагаються наступати з двох напрямків, відрізати місто з двох напрямків одночасно - з південного заходу і з північного сходу. На південному заході добре отримали по зубах. На північному сході намагаються витрачати велику кількість особового складу, щоб зайняти кілька населених пунктів і ускладнити логістику для українських військ", - цитує його Укрінформ.
Він уточнив, що на південно-західному напрямку ЗСУ завдали противнику серйозних втрат, тоді як на північному сході російська армія продовжує активно використовувати велику кількість піхоти, щоб захопити населені пункти і ускладнити логістику українських військ.
За словами Трегубова, якщо взимку російські сили були змушені відступати, то зараз на одній вузькій ділянці фронту зосереджено до 100 тисяч осіб.
Він підкреслив: "Це вже масштаби, близькі до часів Другої світової війни, а не до локальних конфліктів на кшталт чеченської чи афганської воєн".
Також він повідомив, що противник продовжує застосовувати тактику "просочування" в український тил, аналогічну діям навесні.
"Кілзони (зони ураження. - Ред.) просто проповзають, намагаючись зробити це або непомітно, або просто залишають когось одного, інші проповзають. Деяким, як ми знаємо з досвідів полонених, доводиться проповзати 60 км. ...Так, тисячі помруть, але якісь двоє залізуть, закріпляться в нас десь за першою лінією українських позицій, почнуть вогневі дії, почнуть намагатися ганяти українських дронщиків. До них висунуться резерви, яких і так небагато. Там почнеться вогневий бій. Власне, таким чином вони наступають", - пояснив Трегубов.
Ситуація на Покровському напрямку: оцінка експерта
На Покровському напрямку Росія, як країна-агресор, зосередила понад 110 тисяч військовослужбовців. Така чисельна перевага дозволяє окупантам здійснювати просування, повідомив генерал-лейтенант, ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко.
РФ вдалося перерізати важливі логістичні шляхи з північного сходу до Покровська. Таким чином, в українських захисників залишається все менше можливостей для вдалого постачання ресурсів.
Раніше Главред писав, що ситуація навколо Покровська залишається напруженою. Якщо Україна втратить місто, то для росіян відкриється чимало можливостей, зокрема, і шлях до Краматорська.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Покровсько-Мирноградській агломерації армія країни-агресора тримає найшвидший темп просування. Тільки за останню добу окупанти пройшли 3 км кв. м.
Як повідомлялося раніше, до кінця осені бої на фронті будуть максимально запеклими, тому що зараз ми, ймовірно, спостерігаємо ендшпіль війни. Таку думку в інтерв'ю "Радіо Свобода" висловив військовий експерт, військовослужбовець 41-ї окремої механізованої бригади Кирило Сазонов.
