РФ стискає напівкільце навколо Покровська: генерал попередив про важку ситуацію

Романенко розповів, що наразі росіяни знищують усе, що рухається в районі міста.

Генерал розповів про ситуацію поблизу Покровська / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, deepstatemap

Основне:

РФ зібрала понад 110 тисяч загарбників біля Покровська

Ворог продовжує перекидати резерви на "гарячий" напрямок

Україна може покращити своє становище, але є умови

Країна-агресор Росія на Покровському напрямку зібрала понад 110 тисяч загарбників. Значна кількість живої сили дозволяє ворогу просуватися. Про це розповів генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Ігор Романенко в етері Radio NV.

За його словами, росіяни вже накопичили запаси дронів і перекинули додаткових операторів для їхнього застосування.

"І фактично в самому Покровську та навколо вони знищують усе, що рухається. І така ситуація в місті", – сказав Романенко.

Він додав, що армії Путіна вдалося перерізати важливі логістичні шляхи з північного-сходу до Покровська. Таким чином, в українських захисників залишається все менше можливостей для вдалого постачання ресурсів.

Генерал запевнив, що ситуація залишається дуже важкою. Її можна змінити лише шляхом підсилення українських частин та підрозділів особовим складом. Також ситуацію можна покращити, якщо ЗСУ матимуть можливість та ресурси, щоб уражати сили ворога.

"Навколо агломерації кільце звужується і йдуть далі по охопленню. Колись було напівкільце, а зараз це гирло охоплення зменшується. З усіма наслідками для оборонців, які знаходяться в місті", – додав Романенко.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на Покровському напрямку - новини за темою

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що у Покровську Донецької області ситуація залишається вкрай напруженою. Сирський підкреслив, що ворог постійно змінює тактику, нарощує сили та застосовує бронетехніку, але Збройні сили України утримують позиції.

Як писав Главред, командування РФ поставило завдання своїм військам вийти на південні околиці Покровська вже до 1 вересня. Наразі російські загарбники не лише проводять активні штурми, але й розкидають дронами пропагандистські листівки з проханням до місцевих здавати українські позиції.

Нещодавно військовий експерт та експрацівник СБУ Іван Ступак повідомив, що у разі, якщо Україна втратить місто, то для росіян відкриється чимало можливостей, зокрема, і шлях до Краматорська.

Про персону: Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

