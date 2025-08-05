Чи можливий прорив: військовий про несподівану активність РФ біля однієї з областей

Окупанти посилюють тиск не лише на кордоні, а й на Купʼянському та Лиманському напрямках.

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Сили оборони фіксують ознаки підготовки ворога до масштабніших наступальних дій / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, Міноборони РФ

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Ворог активізувався вздовж усього кордону області

ЗСУ зупинили спробу прориву в районі Гоптівки

Російські війська посилили активність вздовж усього державного кордону Харківської області. Про це повідомляє УНІАН із посиланням на старшого лейтенанта Сил оборони України з позивним "Алекс".

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За його словами, вранці українським військовим вдалося зупинити спробу просування ворога в районі Гоптівки.

"Противник збільшує активність по всьому кордону Харківщини з [країною-агресоркою Росією] і не зовсім зрозуміло, чи то вони мацають ЛБЗ (лінію бойового зіткнення, – ред.), чи намагаються прориватися з різних ділянок і потім всюди розвивати успіх, виходячи на оперативний масштаб бойових дій на напрямку", — пояснив військовий.

Загострення не лише на кордоні

Він також зазначив, що зростання активності ворога фіксується не лише поблизу кордону, а й на інших ділянках фронту.

"Окупанти суттєво підвищили активність в Харківській області. І стосуються ці зміни не лише прикордонних ділянок – така ситуація спостерігається в тому числі на Купʼянському і Лиманському напрямках", — додав "Алекс".

Тим часом ситуація на Покровському напрямку

На Покровському напрямку російські окупаційні війська намагаються мінімізувати прямі зіткнення з українськими підрозділами, усвідомлюючи ризики масштабних втрат. Про це заявив пресофіцер 14-ї бригади оперативного призначення НГУ "Червона Калина" Максим Бакулін, коментуючи поточну оперативну ситуацію.

За словами військового, противник постійно несе значні втрати у живій силі, а темпи та якість поповнення особового складу залишаються низькими. Професійніше підготовлених військовослужбовців, ймовірно, переводять до спеціалізованих підрозділів — артилерії, саперних частин або операторів БПЛА.

"Якщо казати про якість їхнього поповнення, то вона досить низька. Тому що, скоріш за все, тих хто у них довше, краще підготовлений, перемістили на посади спеціалістів... Якщо казати за піхоту, яку готують за місяць, бо зазнають великих втрат", — пояснив Бакулін.

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв Главред, окупанти намагаються прорватися до населеного пункту Кам’янське, що в Запорізькій області. Ворог перекидає туди нові підготовлені підрозділи.

Підполковник Максим Жорін говорив, що російські окупанти за підтримки військ КНДР, наприкінці літа або у вересні, планують провести новий наступ. Під прицілом ворога, ймовірно, буде Харківська та Сумська області, а ще район Покровська.

Крім того, в Покровсько-Мирноградській агломерації армія країни-агресора тримає найшвидший темп просування. Лише за останню добу окупанти пройшли 3 км кв.

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